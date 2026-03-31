Intervenções reduzem alagamentos em trecho da Raimundo Cantuária

Por Thaís Alves

Publicada em 31/03/2026 às 10h34

Intervenções no sistema de drenagem foram iniciadas na Avenida Raimundo Cantuária, nas proximidades da Avenida Mamoré, com o objetivo de reduzir os constantes alagamentos registrados na região durante os períodos de chuva intensa. A ação é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Entre as ações executadas, está a desobstrução de antigas bocas de lobo e manilhas, que ao longo do tempo ficaram comprometidas pelo acúmulo de resíduos, como barro e sedimentos, dificultando o escoamento da água. Para a realização do serviço, as equipes utilizam o equipamento conhecido como “tatuzão”, que permite uma limpeza mais profunda e eficiente da rede.

Além disso, duas novas bocas de lobo já foram construídas no trecho, ampliando a capacidade de captação da água da chuva e contribuindo para reduzir os pontos de alagamento.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, o trabalho faz parte de um planejamento contínuo para melhorar a drenagem urbana.

Entre as ações executadas, está a desobstrução de antigas bocas de lobo e manilhas

“Estamos atuando de forma estratégica para resolver um problema antigo da população. A limpeza das estruturas existentes, aliada à construção de novas bocas de lobo, vai garantir mais eficiência no escoamento da água e mais segurança para quem passa por aqui, especialmente no período chuvoso”.

O prefeito Léo Moraes destacou que as ações são fundamentais para reduzir transtornos e melhorar a mobilidade urbana. Segundo ele, o objetivo é levar soluções efetivas aos pontos críticos da cidade, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população.

A expectativa é que, com a conclusão dos serviços, o local apresente uma melhora significativa, reduzindo os transtornos enfrentados pela população e garantindo maior mobilidade mesmo em dias de chuva.