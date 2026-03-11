Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho desmente ligação com investimentos no Banco Master

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 13h40

O Instituto esclarece que aplicações ocorreram antes da existência do banco e reforça que quase todo o patrimônio está aplicado em instituições públicas federais e títulos públicos.

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM esclarece que não possui e jamais realizou investimentos em produtos financeiros do Banco Master ou de seu antecessor, o Banco Máxima.

Os investimentos mencionados em reportagens recentes referem-se a aplicações realizadas em fundos do mercado financeiro no ano de 2012, período anterior à criação do Banco Master em sua atual estrutura, não havendo qualquer relação direta entre essas instituições e os recursos do Instituto.

Essas aplicações ocorreram em dois fundos de investimento que atualmente se encontram em processo de liquidação, situação que limita o resgate imediato dos recursos. Em um deles há atualmente passivo estimado em aproximadamente R$ 5,8 milhões, sendo que o resultado final dependerá da conclusão do processo de liquidação.

Diante das dificuldades identificadas em um desses fundos, a equipe técnica do IPAM buscou esclarecimentos junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal no ano de 2018, tendo sido informada de que os fatos relacionados ao caso já eram objeto de investigação pelas autoridades competentes.

Como medida adicional de governança e transparência, o Instituto também solicitou esclarecimentos formais às administradoras e gestoras dos fundos, a fim de avaliar eventuais medidas administrativas ou judiciais cabíveis para resguardar os interesses do regime previdenciário.

O IPAM informa ainda que já prestou esclarecimentos diretamente à Câmara Municipal de Porto Velho, atendendo a convite de vereadores. Na ocasião, representantes do Instituto apresentaram todas as informações sobre o tema, tendo os parlamentares presentes manifestado satisfação com os esclarecimentos prestados.

Importante destacar que essa situação pontual não compromete a solidez financeira do regime previdenciário municipal. Atualmente, cerca de 99,5% do patrimônio investido do IPAM está aplicado em instituições públicas federais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e títulos públicos federais vinculados ao Tesouro Nacional, o que reforça a segurança e a estabilidade da carteira de investimentos.

Dessa forma, não há qualquer risco para o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores municipais.

O IPAM reafirma seu compromisso com a transparência, a boa governança e a proteção do patrimônio previdenciário dos servidores públicos municipais.

Porto Velho – RO, 10 de março de 2026

Comitê de Investimentos do IPAM