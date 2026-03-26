Ieda Chaves viabiliza mais de R$ 4,5 milhões em investimentos para Espigão D’Oeste

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 26/03/2026 às 09h20

O município de Espigão D’Oeste recebeu investimentos que somam R$ 4.585.801,65 milhões para fortalecer os serviços públicos. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares individuais impositivas e indicações da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), com execução iniciada em 2025 e em andamento em 2026.

Segundo a parlamentar, a prioridade do mandato é garantir que os recursos cheguem diretamente à população. “Nosso foco é fazer com que o investimento público se transforme em atendimento de qualidade para a população, seja na aquisição de veículos para o transporte de pacientes, seja no custeio de cirurgias que hoje representam uma demanda importante no município”, destacou Ieda Chaves.

No cronograma de 2025, os recursos foram direcionados principalmente para mobilidade e atendimento em saúde de média e alta complexidade. Foram assegurados R$540 mil para a aquisição de uma ambulância tipo C e de um veículo tipo minivan, destinados ao transporte de pacientes.

Na área de procedimentos médicos, o investimento ultrapassa R$3,1 milhões, destinados ao custeio de cirurgias eletivas gerais e procedimentos ortopédicos. A medida busca reduzir o tempo de espera na fila de regulação e ampliar o acesso da população a cirurgias de maior complexidade.

Reconhecimento público

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wilesmar dos Santos, a palavra é gratidão, pois a cidade recebeu importantes investimentos na saúde. “Isso faz toda a diferença na vida da nossa população. Ieda Chaves destinou recursos que vão ajudar a cuidar de quem mais precisa. Esse apoio fortalece o setor e traz mais dignidade, agilidade e qualidade no atendimento. Nosso muito obrigado pelo compromisso e cuidado com Espigão do Oeste”, afirmou.

Produção rural fortalecida

O município de Espigão d’Oeste está sendo contemplado com uma série de investimentos voltados ao fortalecimento do setor produtivo, viabilizados por meio de associações de produtores locais. Ao todo, são mais de R$900 mil aplicados na aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, com recursos vinculados à Secretaria do Estado da Agricultura (Seagri).

Os investimentos atendem a diferentes frentes de trabalho. Entre os itens adquiridos estão caçambas basculantes hidráulicas, ensiladeiras, misturadores de ração e um trator cabinado de 90 cv, garantindo mais estrutura e eficiência no campo. Há também um apoio direto à cafeicultura, com a compra de beneficiadoras e secadores, visando agregar valor à produção local.

As associações beneficiadas abrangem grupos organizados de diversas frentes rurais, como as comunidades de Nova Esperança, Juscelino Kubitschek e Capa 80, além de entidades que representam pequenos produtores.

Articulação de demandas locais

Anderson Pereira, que foi deputado estadual por dois mandatos, integra a assessoria parlamentar estratégica da deputada Ieda Chaves. Segundo ele, fez questão de apresentar de perto o trabalho desenvolvido, os presidentes de associações e a realidade da população do município.

“Sensibilizada com o que viu e reconhecendo que aquele trabalho não estava sendo realizado por outros parlamentares, ela passou a investir fortemente no município. Hoje, já são mais de R$ 4 milhões destinados a áreas essenciais, como agricultura e saúde, com destaque para a realização de cirurgias. Um trabalho sério, comprometido e que tem feito a diferença na vida das pessoas”, narrou Pereira.

Projeções para 2026

O planejamento deste ano já conta com recursos empenhados via emendas impositivas. O cronograma prevê a destinação de R$ 400 mil para a construção de uma base de apoio municipal, além de R$100 mil para a compra de materiais permanentes e equipamentos à base de apoio do município para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), visando a estruturação física e a garantia da implantação efetiva e qualificada do serviço no município.