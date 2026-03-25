Ieda Chaves participa de feira de adoção de animais que garante 97 lares em Porto Velho

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 25/03/2026 às 09h11

No último fim de semana, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da 3ª Feira de Adoção da ONG Peludinhos, realizada no Porto Velho Shopping. Na ocasião, foram disponibilizados 108 animais (cães e gatos), dos quais 97 foram adotados, o que representa cerca de 89,8% de efetividade.

“Damos continuidade a um trabalho que não é de uma pessoa só. É uma causa coletiva, que envolve muita gente comprometida com o bem-estar animal. Mas é preciso deixar claro: essa responsabilidade não pode recair apenas sobre voluntários e protetores”, observou a parlamentar. Ela destacou que, apesar dos esforços, o cuidado com os animais é, acima de tudo, uma obrigação do poder público municipal, que precisa avançar na estruturação de políticas efetivas.

Ieda Chaves também ressaltou a importância da participação da população. “A demanda é grande, e ninguém resolve isso sozinho ou de forma imediata. Cada gesto conta. Quem adota, quem resgata, quem doa ração, quem apoia uma protetora, todos fazem parte da solução. A gente acredita que, com esse esforço conjunto, vai chegar o dia em que não veremos mais tantos animais abandonados e sofrendo”, afirmou.

Responsabilidade

A presidente da ONG Peludinhos, Silvia Soares, destacou o trabalho desenvolvido com responsabilidade. Segundo ela, os animais recebem atendimento veterinário, passam por vermifugação, tratamento contra pulgas e carrapatos e, ao final, são vacinados com imunizantes importados.

“Todo esse cuidado é possível graças ao apoio de diversos parceiros. Seguimos rigorosamente todos os protocolos médicos, veterinários e sanitários para garantir o bem-estar dos animais. Todos os que estão aqui encontram-se plenamente aptos para serem adotados e levados para lares seguros e saudáveis”, afirmou.

Silvia Soares lembrou ainda que todas as feiras possuem o selo de qualidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia (CRMV-RO).

Parcerias

A ação conta com uma rede de apoio institucional e privado. Além de Ieda Chaves, participam como apoiadores o Porto Velho Shopping, Casa do Compadre, Prontodog Hospital Veterinário e Pet Shop, ACJ Distribuidora, CRMV-RO, Pedigree e Whiskas.