Hospital Regional de Guajará-Mirim completa um ano fortalecendo a saúde pública em Rondônia

Por Daiane Brito

Publicada em 09/03/2026 às 10h18

Há um ano, a saúde pública de Rondônia ganhou um importante reforço com a inauguração do Hospital Regional de Guajará-Mirim. Entregue pelo governo do estado em 8 de março de 2025, a unidade ampliou o acesso da população da região da Pérola do Mamoré aos serviços de saúde e passou a fortalecer a rede pública com novos atendimentos, profissionais e estrutura voltada ao cuidado da população, especialmente em área de fronteira.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha afirma que a unidade representa um marco para a saúde, com a missão de aproximar o cuidado com quem mais precisa e garantir assistência de qualidade. “Esse hospital representa dignidade, acesso à saúde e a possibilidade de tratamento mais perto da família.”

A unidade conta com 50 leitos adultos e 12 leitos pediátricos, além de salas de cirurgia e de parto. Oferece serviços de urgência e emergência, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), hemodiálise e tomografia.

O hospital também já gerou mais de 400 empregos. Entre março e dezembro do primeiro ano de funcionamento, a unidade realizou cerca de 29.274 exames, 10.748 consultas médicas, 6.166 atendimentos multiprofissionais e 8.371 procedimentos cirúrgicos.

A médica pediatra Ramaiana Maia ressalta destaca a importância de ver o hospital estruturado e em pleno funcionamento como referência para a região, oferecendo assistência ambulatorial e internação. “Oferecemos exames laboratoriais, avaliação clínica e diagnóstico com qualidade e diversas especialidades”.

O nascimento da pequena Alice, no dia 14 de fevereiro, foi um momento inesquecível para a mamãe Marcilene Helen da Silva. Ela relembra com carinho a experiência do parto cesariano e o cuidado recebido pela equipe de saúde. “A minha experiência foi muito boa. Fui muito bem acolhida. A equipe foi atenciosa, organizada e fez-me sentir segura em um momento tão importante. Estou muito feliz”.

AVANÇOS

Em apenas um ano de atividades, já foram implementados serviços importantes, como o salão de hemodiálise com sete poltronas e a abertura de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que contribuem para um atendimento mais completo e resolutivo para a população.

A paciente Fátima Idalva relata que passou dois anos precisando se deslocar de Guajará-Mirim até Porto Velho para realizar as sessões de hemodiálise. Para ela, desde a implantação do serviço de hemodiálise no Hospital Regional de Guajará-Mirim, a realidade mudou, pois agora seu tratamento é realizado na própria cidade onde mora, facilitando seu acesso. “Fazer meu tratamento aqui é bem melhor, poder estar perto de casa faz toda a diferença”.

RECONHECIMENTO PELA QUALIDADE

O Hospital Regional de Guajará-Mirim Dr. Júlio Pérez Antelo também conquistou o selo da Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma certificação voluntária que avalia rigorosamente a qualidade e a segurança dos serviços de saúde no Brasil.

A acreditação tem foco na segurança do paciente e analisa hospitais, clínicas e laboratórios em três níveis — Acreditado, Pleno e Excelência —, sendo reconhecida internacionalmente pela International Society for Quality in Health Care (ISQua).

Para o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, a marca de um ano de funcionamento do Hospital Regional de Guajará-Mirim reforça o compromisso do Governo de Rondônia com a qualidade do atendimento e com a ampliação da assistência à população da região do Mamoré.