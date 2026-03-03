Homem é esfaqueado e mulher é agredida após negar dança em festa

Por rondoniatual.com

Publicada em 03/03/2026 às 08h20

O que era para ser uma noite de diversão terminou em pancadaria e sangue na madrugada desta segunda-feira (2), durante uma festa na Avenida Brasil, T-16, no bairro Nova Brasília, no local conhecido como “SALA VIPS”.

Segundo pessoas que estavam no evento, a confusão começou por volta das 2h40min da manhã. Uma mulher teria sido chamada para dançar, mas recusou. O homem não gostou da resposta, ficou agressivo, puxou a vítima pelos cabelos e a arrastou pelo chão, dizendo que não aceitava levar “não”. Ela sofreu ferimentos por conta dos puxões, chutes e da queda.

A cena revoltou quem estava perto. Vários frequentadores partiram para cima do agressor, iniciando uma briga generalizada no meio da festa. No meio do tumulto, um dos envolvidos sacou um canivete e atingiu o homem com vários golpes pelo corpo.

Ferido, ele saiu do local e foi levado ao hospital pelo SAMU. Ele segue internado, recebendo atendimento médico. Já a mulher também foi atendida e passou por exames para comprovar as agressões.

O caso causou revolta entre quem presenciou a situação. A confusão só não terminou em algo ainda mais grave porque houve intervenção rápida, já que a briga aconteceu em meio a muita gente. O caso está sendo apurado pelas autoridades.