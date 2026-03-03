“Galvão livre, leve e solto”: narrador canta “La Bamba” no Programa do Ratinho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 09h10

A nova fase de Galvão Bueno no SBT começou com direito a música e participação em auditório. Antes da estreia oficial do programa Galvão FC, nesta segunda-feira (2), o narrador apareceu no Programa do Ratinho e surpreendeu ao cantar “La Bamba”, sucesso eternizado por Ritchie Valens, durante o quadro “Dez ou Mil”.

A apresentação descontraída repercutiu rapidamente nas redes sociais. Internautas comentaram o momento inusitado e destacaram o clima leve da participação. “Eu não consigo nem explicar minha felicidade vendo isso. Galvão Bueno cantando no palco do Ratinho. Que momento (risos)”, escreveu um usuário. Outro afirmou: “Simplesmente Galvão Bueno aproveitando a vida no SBT!”. Também houve quem comentasse: “Galvão Bueno no Ratinho! Que dias estamos vivendo na TV. Galvão livre, leve e solto nos clássicos auditórios da televisão brasileira”.

Após o número musical, Galvão e Ratinho seguiram juntos pelos corredores da emissora em um carrinho até o estúdio do novo programa esportivo. Durante o trajeto, Ratinho comentou: “Os corredores do SBT estão com uma harmonia gostosa. Sempre foi assim, mas agora com a presença do Galvão Bueno mudou muito mais”.

Na sequência, já no estúdio, Galvão recebeu Ratinho na estreia do “Galvão FC”, marcando oficialmente o início de sua trajetória na nova casa.