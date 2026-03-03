Sebrae-RO lança projeto “Conexão CDE – Diálogos de Governança” para integrar estratégia e execução

Por SEBRAE-RO

Publicada em 03/03/2026 às 08h45

Iniciativa aproxima Conselho Deliberativo Estadual dos colaboradores e fortalece o alinhamento entre planejamento estratégico e atuação institucional

O Sebrae em Rondônia iniciou, nesta sexta-feira (27), na sede da instituição em Porto Velho, o projeto “Conexão CDE – Diálogos de Governança”, uma iniciativa voltada ao fortalecimento da integração entre a estratégia institucional e a atuação cotidiana dos colaboradores.

O evento de estreia, realizado às 9h em formato de talk show, teve como primeiro convidado o conselheiro Alexsandro Amaral da Rocha, representante do Banco do Brasil no Conselho Deliberativo Estadual (CDE).

A proposta do projeto é aproximar o Conselho Deliberativo Estadual, instância máxima de governança do Sebrae, do corpo técnico da instituição, reduzindo a distância entre quem define as diretrizes estratégicas e quem executa as ações na ponta. A iniciativa busca promover maior alinhamento institucional, fortalecendo a comunicação interna e consolidando uma cultura organizacional baseada na cooperação e na transparência.

Além de ampliar o entendimento sobre o papel da governança, os encontros também têm como objetivo humanizar as relações institucionais. Durante as edições, os conselheiros compartilharão suas trajetórias profissionais, o histórico das instituições que representam e a forma como essas organizações contribuem para as entregas do Sebrae voltadas ao desenvolvimento econômico de Rondônia.

O evento reuniu cerca de 50 colaboradores e marcou o início de uma agenda permanente de diálogo dentro da instituição, reforçando o sentimento de pertencimento e integração entre as equipes.

De caráter contínuo, o projeto prevê a realização de novas edições com representantes das diferentes instituições que compõem o colegiado do CDE.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, o projeto reforça a importância de conectar decisões estratégicas ao trabalho desenvolvido diariamente pelas equipes da instituição.

“Essa integração fortalece o alinhamento estratégico e contribui para que o Sebrae atue de forma mais coesa, eficiente e orientada a resultados concretos para os pequenos negócios”, destacou.

Os pequenos negócios representam atualmente cerca de 95% das empresas brasileiras e respondem por aproximadamente 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, reforçando a importância de uma governança alinhada para ampliar o impacto das ações da instituição.