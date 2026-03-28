Histórico: Prefeitos do Cone Sul se unem e impulsionam Sílvia Cristina ao Senado em ato do Progressistas em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/03/2026 às 11h03

PORTO VELHO, RO - O encontro promovido pelo Progressistas em Vilhena, na noite de sexta-feira (27), reposicionou o cenário político no Cone Sul de Rondônia ao consolidar um alinhamento regional em torno da pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado. A mobilização reuniu lideranças políticas, representantes do setor produtivo e novos filiados, ampliando o alcance do projeto eleitoral da sigla.

A agenda foi conduzida por Sílvia Cristina, presidente regional do Progressistas, e contou com a presença da senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O ato incluiu a formalização de novas filiações e o anúncio de nomes que passam a integrar a estratégia partidária para as eleições.

Entre os principais movimentos, o produtor rural e empresário Marcelo Lucas assinou ficha no Progressistas e foi confirmado como pré-candidato a suplente na chapa de Sílvia Cristina ao Senado. Também ingressou na sigla o ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado estadual Jesualdo Pires, oficializado como pré-candidato a deputado federal. Marcelo afirmou que a decisão de integrar o projeto está ligada ao reconhecimento do trabalho desenvolvido pela pré-candidata no estado.

O evento reuniu ainda o pré-candidato ao governo pela federação União Progressista, Hildon Chaves, o pré-candidato a vice-governador Cirone Deiró, o deputado estadual Ismael Crispin, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori, além do pré-candidato a deputado estadual João do Cerna, vereadores, empresários, produtores rurais e lideranças de diversas regiões de Rondônia.

Durante sua participação, Tereza Cristina destacou o impacto de mobilizações com ampla adesão política e afirmou que momentos como o registrado em Vilhena reforçam a confiança na política quando há organização e disposição de trabalho. A senadora também abordou o cenário do setor produtivo e ressaltou a capacidade de produção do país, apontando o Cone Sul como referência de eficiência.

O Cone Sul de Rondônia é composto por sete municípios — Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

O alinhamento representa um movimento raro na política local: pela primeira vez, todos mandatários dos municípios do Cone Sul se articulam de forma conjunta em torno de uma única pré-candidatura ao Senado.

Ao avaliar o encontro, Sílvia Cristina afirmou que o evento evidencia o fortalecimento do Progressistas e a preparação da sigla para o pleito. Segundo ela, a presença de lideranças e o ingresso de novos quadros indicam o avanço do partido no estado, que disputará as eleições em federação com o União Brasil.



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