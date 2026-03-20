Hildon dribla o isolamento; Rogério, Fúria, Flori, Camargo, Netto e Sérgio sem vice; e presidente da OAB Rondônia critica ativismo judicial

Por Sérgio Pires

Publicada em 20/03/2026 às 09h03

HILDON DRIBLA O ISOLAMENTO, ENTRA PARA O UNIÃO BRASIL E FAZ PARCERIA COM CIRONE DEIRÓ, QUE É DE CACOAL

Pernambucano de nascimento, rondoniense de coração e mineiro na forma de fazer a engenharia política. Trabalhando em silêncio, Hildon Chaves deu, nesta semana, uma lição de como se deve atuar para tornar uma situação teoricamente adversa numa volta por cima, daquelas que colocam ante o jogador o troféu mais almejado.

Hildon, que estava isolado no decadente PSDB, estava conversando com a cúpula nacional do União Brasil, para onde foi e de onde pode sair para o Palácio Rio Madeira/CPA no ano que vem.

A outra grande jogada foi a de buscar um vice de peso no interior, já que a força política dele está concentrada na Capital. E o fez, obviamente com o apoio e aval dos seus novos parceiros políticos, como o deputado federal Maurício Carvalho, que de fato é quem comanda o União Brasil no Estado, buscando Cirone Deiró.

Ele é não apenas um parlamentar entre os mais atuantes na atual legislatura da Assembleia Legislativa, mas tem outro trunfo vital: é da cidade do prefeito Adailton Fúria.

Ou seja, numa tacada só, Hildon não só achou um partido forte para abrigá-lo, como ainda trouxe de dentro da casa de um dos principais adversários na disputa ao Governo, um nome de peso, que pode dividir os votos não só em Cacoal, mas também em toda a região.

Hildon Chaves, numa só jogada criativa neste mundo tão complexo da política, não só saiu do isolamento que o ninho tucano o colocava, sem qualquer perspectiva concreta de um avanço em sua carreira política, para uma candidatura das mais viáveis à sucessão de Marcos Rocha.

Ele está colocado, a partir de agora, como um dos três mais fortes postulantes ao Governo de Rondônia, no mesmo patamar do que o bolsonarista Marcos Rogério e do próprio Adailton Fúria, os dois que, ao menos em pesquisas recentes, estariam à frente da disputa, caso a eleição fosse hoje.

Obviamente que, até a eleição, muita água vai correr neste turbulento rio que forma a política rondoniense e a sucessão estadual. Mas não há qualquer dúvida de que o passo de Hildon Chaves foi dado muito à frente, tirando-o de uma condição de personagem secundário na corrida ao Palácio para transformá-lo, num só salto, em um dos nomes mais quentes para chegar lá.

O que o União Brasil terá que fazer agora, para aplainar a caminhada do seu néo membro e candidatíssimo ao Governo, é resolver a situação do vice-governador Sérgio Gonçalves, que continua reafirma a sua candidatura. Mas concorrerá por qual partido, se o dele lança Hildon Chaves e o PRD, que também estava sob seu comando, agora está sob as asas do chefe da Casa Civil do governo, Elias Rezende?

Enfim, há novidades na política da sucessão em Rondônia. E que novidades!

DEMAIS CONCORRENTES AO GOVERNO AINDA CORREM ATRÁS DE VICES VIÁVEIS. ATÉ AGORA, SÓ UMA CHAPA ESTÁ FECHADA

Enquanto Hildon Chaves já tem seu parceiro de chapa confirmado, os demais concorrentes ao Palácio Rio Madeira/CPA ainda estão à procura. O sonho de Marcos Rogério, que era ter o próprio Hildon como vice, se esvaiu, quando o ex-prefeito de Porto Velho se transformou num forte adversário. Rogério está analisando várias opções e, claro, sua escolha será sobre um nome forte e importante no contexto da política de Porto Velho.

E Adailton Fúria? Outro candidato fortíssimo, muito bem cotado e com o apoio do atual governador Marcos Rocha, Fúria tem vários nomes considerados de grande importância no contexto da nossa política, para compor sua chapa. Um dos mais quentes, é o Chefe da Casa Civil, Elias Rezende. Ele mesmo gostaria de assumir a missão, mas ao menos por enquanto, está decidido a permanecer no seu cargo até o final do atual governo.

Em parceria com o governador Marcos Rocha, que o quer como seu sucessor, Fúria tem analisado vários nomes. Sondou algumas lideranças, mas ao menos por enquanto, não tem tratado abertamente do assunto.

Os outros possíveis candidatos ainda não anunciaram seus vices. O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, nome preferido do Podemos até agora, ainda não tem certeza se será o escolhido da legenda. Até porque terá um adversário forte dentro da sigla: o deputado estadual Rodrigo Camargo. Ambos só começarão a tratar do assunto, caso tenham seus nomes confirmados. O mesmo acontece com Expedito Netto, do PT, cujo parceria deve ser definida pelo diretório regional do partido bem mais à frente.

Por fim, entre os que aparecem nas pesquisas, o vice-governador Sérgio Gonçalves, que mantém sua candidatura, também não falou publicamente sobre o tema.

CAMINHONEIROS PODEM COMEÇAR PROTESTO NACIONAL E DEPOIS DECRETAR NOVA PARALISAÇÃO GERAL

Terça-feira, por volta das 21 horas, o vereador e advogado Breno Mendes foi procurado pela diretoria da entidade dos caminhoneiros de Rondônia, para ser acionado, porque houve decisão da categoria de iniciar uma greve a partir da meia noite do dia seguinte. Breno é um dos representantes legais da categoria no Estado e já a representou na última greve nacional, já no governo Michel Temer, em maio de 2018. O protesto, claro é em função dos preços do óleo diesel, que deram um salto e, em Rondônia, também contra os preços dos pedágios cobrados na BR 364.

A decisão final para que fosse iniciado o movimento paredista seria uma reunião da entidade nacional dos caminhoneiros com o ministro da Infraestrutura e Transportes, o que ocorreria no final da quarta-feira. Inicialmente, o movimento será mais um protesto nacional, pelo preço abusivo do óleo diesel, sem paralisação obrigatória. Caso não sejam atendidas as reivindicações dos caminhoneiros, aí sim, o movimento tende a se radicalizar.

A última grande paralisação nacional aconteceu no primeiro semestre de 2018, último ano do governo do presidente Michel Temer, que assumiu o país depois do impeachment de Dilma Rousseff. Aquela paralisação também foi motivada pelo aumento do preço do óleo diesel. A greve durou dez dias e paralisou o país. O protesto nacional dos motoristas, na ocasião, teve impacto direto no abastecimento dos combustíveis, preço do frete rodoviário, de alimentos e outros produtos.

Rondônia foi menos afetada na questão dos combustíveis, porque ele vinha pelas balsas do rio Madeira.

URGÊNCIA PARA VOTAR PROJETO QUE AMPLIA FATURAMENTO DOS MEI PARA 130 MIL REAIS POR ANO

A Câmara Federal aprovou regime de urgência e os microempreendedores comemoram: de apenas 81 mil reais/ano, conforme ocorre há muito tempo (desde 2016) caso o projeto seja referendado pelo Parlamento e pelo presidente Lula, a partir de então os pequenos poderão faturar até 130 mil reais, ou seja, um aumento de mais de 60 por cento. Os MEI , como são chamados os micro e pequenos, teriam vencido, caso o projeto seja tornado lei, uma das suas maiores reivindicações dos últimos tempos.

O deputado rondoniense Lúcio Mosquini comemorou o avanço, num vídeo postado na internet, anunciando a inovação. O regime de urgência foi aprovado por 432 votos. Exatamente o número de deputados presentes à votação. A unanimidade, aliás, é raríssima no Parlamento brasileiro. Isso prova o quanto os MEI têm apoio da classe política e é muito provável que os novos valores, tão logo aprovados, sejam sancionados pelo presidente Lula.

A proposta de ampliação dos valores (uma década com os 81 mil reais, sem qualquer reajuste) está no Congresso desde 2021, ainda no governo Bolsonaro. Leonardo Sobral, presidente do SIMPI, o sindicato dos micros e pequenos no Estado, lembra que em 2022 chegou a haver um acordo de todos os partidos pela votação do reajuste para 130 mil. Contudo, com a eleição de um novo Presidente (Lula), PT e MDB voltaram atrás. A partir daí, o projeto não andou mais.

O Brasil tem atualmente quase 14 milhões de MEIs ativos, embora muitos atuem como trabalhadores avulsos e terceirizados e não como empreendedores. Em Rondônia, mais de 100 mil são micros e pequenos empreendedores.

Caso seja votado ainda este ano, o projeto de aumento para 130 mil/ano começa a valer em 2027.

TAMBAQUI DE RONDÔNIA FAZ SUCESSO PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO NA FEIRA INTERNACIONAL DE BOSTON

Mais uma vez, sucesso. O tambaqui de Rondônia foi um destaque especial, pelo terceiro ano consecutivo, na Seafood Expo North America, maior feira de pescados dos Estados Unidos. O evento, realizado em Boston, reuniu expositores de diversos países. O governador Marcos Rocha liderou uma comitiva de rondonienses, ao lado da Associação dos Criadores de Peixes de Rondônia e apoio do Sebrae, abrindo novas oportunidades de negócios para a cadeia da piscicultura do nosso Estado.

Desde 2024, o Estado ganhou visibilidade com ações de degustação e relacionamento com compradores, após o reconhecimento do produto como destaque no evento. Já em 2025, o apoio do Sebrae foi decisivo para viabilizar o retorno à feira, ampliando a prospecção de negócios e consolidando a imagem do pescado rondoniense junto ao mercado internacional.

A agenda institucional também reforça o papel estratégico das parcerias. O governador Marcos Rocha, e o secretário de Agricultura, Luiz Paulo, acompanharam a missão internacional e destacam os investimentos realizados para impulsionar a piscicultura no estado. “Temos trabalhado de forma ativa para promover o tambaqui de Rondônia no exterior. Estar presente nesses espaços é fundamental para validar nosso produto e abrir novas oportunidades de mercado. Os resultados já são visíveis e a tendência é de crescimento contínuo”, diz o Governador.

A atuação conjunta entre setor produtivo, governo e instituições como o Sebrae evidencia um modelo de desenvolvimento que aposta na inovação, na competitividade e na inserção internacional como caminhos para fortalecer a economia regional.

ASSOCIAÇÃO DOS PECUARISTAS DE RONDÔNIA DESTACA NEGÓCIOS E GRANDEZA DA RONDÔNIA RURAL SHOW

A Associação dos Pecuaristas de Rondônia, APRON, comandada pelo empresário Adélio Barofaldi está presente, novamente, na edição da Rondônia Rural Show, que acontece em maio, em Ji-Paraná. Durante a feira, a Associação dos Pecuaristas de Rondônia terá um espaço dedicado ao atendimento do setor produtivo. O ambiente será voltado ao networking, troca de experiências e geração de oportunidades de negócios para pecuaristas e produtores rurais.

Segundo Adélio, “a participação da APRON reforça o papel da pecuária como um dos pilares da economia do Estado, responsável por grande parte da produção agropecuária e pela geração de emprego e renda em Rondônia”.

Na Rondônia Rural Show, agora em sua 13ª edição, haverá, mais uma vez, tecnologia, inovação e oportunidades para produtores. É um espaço dos mais importantes, segundo a entidade dos pecuaristas, para fortalecer o setor e os negócios ligados ao mundo rural.

Segundo a APRON, a Rondônia Rural Show Internacional se consolidou como uma vitrine de tecnologia e inovação no campo, reunindo empresas, especialistas e instituições ligadas ao desenvolvimento do agronegócio. Entre os destaques da programação, estão vitrines tecnológicas com soluções para produção rural; espaço dedicado às agroindústrias regionais; palestras com especialistas do agronegócio; concurso leiteiro; leilão de gado, além de exposição de máquinas e equipamentos agrícolas de última geração.

PRESIDENTE DA OAB VOLTA A CRITICAR ATIVISMO JUDICIAL E DIZ QUE A ADVOCACIA NO BRASIL “NUNCA FOI TÃO DESAFIADORA”

Numa longa entrevista concedida ao jornalista Arimar de Sá, no programa A Voz do Povo, nesta semana, o presidente da subseção regional da OAB, o advogado Márcio Nogueira, analisou a situação nacional e, entre outras afirmações, disse que “a advocacia nunca foi tão desafiadora quanto está hoje. É muito difícil explicar para o cliente o que está acontecendo e como certas decisões se sustentam dentro de um sistema que precisa ser coerente”. Ou seja, a incoerência de decisões judiciais e o ativismo judicial, temas da conversa, mereceram críticas do representante de milhares de profissionais em Rondônia.

Nogueira disse ser um crítico contumaz do ativismo judicial e, principalmente, “de como o Supremo Tribunal Federal tem praticado este ativismo”. Ele acrescentou que “chegamos a um ponto que o próprio presidente do STF disse que, se a autocontenção não vier de dentro, alguém de fora terá que fazê-la”!

Para o atuante presidente da OAB, o caminho da solução para muitos problemas relacionados com a necessidade premente da volta de uma estabilidade institucional, passa “por investigações claras, diante de suspeitas envolvendo autoridades públicas”, obviamente de referindo a todos os Poderes. Só assim, para Márcio Nogueira, com demonstrações claras de que todos são submetidos às mesmas regras, se poderá dar ao País a mensagem clara de que ninguém está acima do Estado de Direito”.

Preservar os direitos constitucionais e o equilíbrio entre os Poderes, é o caminho correto para a estabilidade democrática do país”, afirmou o presidente de uma subseção da OAB que jamais se calou ante as injustiças que têm sido praticadas no Brasil.

CRISPIN TEM PROJETO APROVADO COM HOMENAGEM SIMBÓLICA À MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO ESTADO

“Em um país onde milhares de histórias são interrompidas pela violência, transformar dor em consciência coletiva é um ato de responsabilidade pública”. É com esse propósito que o deputado estadual Ismael Crispin (PP) apresentou o Projeto que busca manter viva a memória das mulheres vítimas de violência e “provocar a sociedade a não se calar diante dessa realidade!”.

O projeto institui a reserva de assentos simbólicos em eventos oficiais do Governo de Rondônia e da Assembleia Legislativa, representando mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pela violência doméstica e pelo feminicídio. Mais do que um gesto simbólico, a iniciativa torna visível a ausência de quem não pode mais estar presente, transformando espaços institucionais em locais de reflexão e conscientização.

A proposta ganha ainda mais força diante de um cenário alarmante dentro do próprio estado. Levantamento recente aponta que Rondônia possui o segundo maior índice de feminicídios do Brasil, com uma taxa de 2,9 mortes para cada 100 mil mulheres, um dos dados mais preocupantes do país.

Para Ismael Crispin, enfrentar essa realidade exige compromisso permanente. “Toda política pública que possa contribuir para a diminuição da violência contra a mulher é necessária. Não podemos naturalizar esses números nem aceitar que tantas vidas sejam interrompidas. Precisamos agir, conscientizar e proteger”.

Ele acrescenta que cada vítima representa uma ausência que ecoa na família, na comunidade e em toda a sociedade. Ao reservar um assento simbólico, o Estado reconhece essa ausência e transforma a memória em um instrumento de educação e mobilização social.

VORCARO VAI FAZER DELAÇÃO PREMIADA. E A PODRIDÃO QUE ESCORRE SOB OS PODERES VAI SACUDIR O BRASIL

Uso do telefone do próprio STF para troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro preso Daniel Vorcaro. Indícios de ligação forte do ministro Dias Toffoli e familiares seus com negócios com Vorcaro. Ligações suspeitas. Muito dinheiro pago à esposa do ministro Moraes, dona de um contrato milionário com o banco falido. Regabofe em Londres, com alguns milhões pagos por Vorcaro para que ministros e parlamentares, como o presidente da Câmara, Hugo Motta, pudessem ter uma noitada regada ao melhor uísque.

Como até agora nada disso foi desmentido oficialmente e uma ou outra nota saída do STF ou dos ministros citados, são imediatamente contestadas pela realidade, o caso Master mais que esquenta. Ferve. Ainda mais que o novo advogado do banqueiro atrás das grades procurou o ministro André Mendonça, relator do processo, para começar a tratar de uma delação premiada, o que está deixando centenas de pessoas em Brasília sem dormir direito.

José Luis Oliveira Lima, novo representante legal de Vorcaro, começa a tratar da delação. Ele é especialista no assunto. Tem histórico de clientes que fizeram delações e foram beneficiados com penas menores, incluindo vários casos do escândalo da Lava Jato, aquela operação que até os que devolveram dinheiro roubado e confessaram seus crimes, foram considerados vítimas por parte de ministros da Suprema Corte.

A podridão que escorre solta, com muitas suspeitas em relação ao poder central, o parlamento e, pior ainda, dentro da mais alta corte brasileira, pode estar prestes a escorrer, com toda a sua sujeira, perante a opinião pública brasileira. Vorcaro não vai aceitar pagar sozinho por tantos crimes, onde ele teve múltiplos cúmplices que agora lhe viram as costas. Vai abrir a boca. E o fedor vai ser sentido em praticamente todo o País.

PERGUNTINHA

Você, eleitor rondoniense, acha que os vídeos postos nas redes sociais pelo candidato petista ao governo, ao lado de personagens como José Dirceu e o senador Lindbergh Farias, duramente criticados aqui entre os conservadores e representantes da direita, ajudam ou prejudicam o nome petista à sucessão estadual?