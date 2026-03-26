Hermínio Coelho lança pré-candidatura a deputado estadual e inicia agenda política em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/03/2026 às 15h18

PORTO VELHO, RO - A realização do primeiro encontro de pré-campanha marcou o início da movimentação política de Hermínio Coelho com foco na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia. Filiado ao Avante, ele reuniu apoiadores em Porto Velho e classificou a atividade como o ponto de partida formal de sua caminhada eleitoral, destacando a presença do público mesmo sob chuva.

Durante a reunião, Hermínio Coelho afirmou: “Hoje, agora, acabamos de fazer aqui a primeira reunião onde foi lançada a nossa pré-campanha para deputado estadual. Mesmo estando chovendo, nossos amigos compareceram aqui, nossas amigas. Enfim, foi muito bom. O primeiro quarto já foi dado e vamos continuar o trabalho aí. Visitando os amigos, fazendo pequenas reuniões, para o nosso nome ficar fortalecido nessa pré-campanha. E em outubro a gente vem a disputar a eleição para ganhar o mandato, para que Rondônia, para que a tribuna da da Assembleia venha novamente a ter uma voz a favor da população de Rondônia. Obrigado a todos”.

A fala situou o encontro como etapa inicial de uma estratégia baseada na ampliação da presença junto ao eleitorado por meio de visitas e reuniões menores. O objetivo, segundo o próprio pré-candidato, é consolidar seu nome ao longo da pré-campanha e chegar ao período eleitoral com maior capilaridade política.

Aos 60 anos, Hermínio Coelho acumula trajetória vinculada ao movimento sindical e à atuação parlamentar em diferentes esferas. Natural de Petrolina, em Pernambuco, chegou a Rondônia no início da década de 1990, após passagem por São Paulo, onde trabalhou como metalúrgico. Já em Porto Velho, exerceu a função de cobrador de ônibus, período em que passou a atuar na organização sindical da categoria de transporte urbano, sendo eleito em 1993 para a direção do sindicato e posteriormente reconduzido ao cargo.

A experiência sindical antecedeu sua entrada na política institucional. Em 2000, foi eleito vereador em Porto Velho, assumindo mandato no ano seguinte. Durante sua atuação na Câmara Municipal, ocupou a presidência da Casa em dois biênios consecutivos, entre 2007 e 2010. Posteriormente, conquistou mandato como deputado estadual, iniciando atuação na Assembleia Legislativa em 2011, onde também exerceu a presidência após assumir o cargo deixado por Valter Araújo, sendo reconduzido ao posto no biênio 2013/2014.

Ao longo de sua trajetória, seu nome esteve associado a pautas relacionadas ao transporte coletivo, à atuação sindical e à prestação de serviços públicos. No Legislativo municipal, participou de iniciativas voltadas à organização do sistema de ônibus, incluindo medidas sobre a função de cobrador, estrutura dos veículos e operação das linhas. Também há registros de propostas relacionadas à regulamentação do transporte individual e à garantia de benefícios a determinados usuários.

No âmbito estadual, sua atuação foi vinculada a proposições envolvendo direitos sociais, organização administrativa e segurança institucional. Entre os temas citados em seu histórico estão a revogação da pensão para ex-governadores, critérios para composição do Tribunal de Contas, além de iniciativas relacionadas ao passe livre intermunicipal, audiências públicas e solicitações formais ao Poder Executivo.

O lema político associado à sua trajetória é “Um mandato do Povo”. No evento de lançamento, a manifestação de Hermínio Coelho reforçou a intenção de retomar espaço no Parlamento estadual por meio de uma agenda baseada em proximidade com apoiadores, com previsão de continuidade das reuniões ao longo do período de pré-campanha.