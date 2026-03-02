Guajará-Mirim recebe primeira etapa do Campeonato Regional Norte de Motocross

Por Eláine Maia

Etapa marcou o início de um calendário organizado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Foto: Isabela Gomes I Secom ALE/RO)

A cidade de Guajará-Mirim abriu oficialmente a temporada 2026 do motocross rondoniense com a realização da 1ª etapa do Regional Norte, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. A competição integra a programação organizada pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO), que neste ano prevê 28 etapas distribuídas entre os campeonatos Regional Norte, Regional Sul e estadual.

Arquibancadas lotadas, evento reuniu famílias e movimentou a economia local (Foto: Isabela Gomes I Secom ALE/RO)

A pista preparada para a abertura recebeu pilotos de diversas cidades do estado. Um deles é Erick Magalhães, 11 anos, natural da cidade de Nova Mamoré, um dos mais novos atletas, mas que carrega uma grande bagagem de vitórias. É tricampeão na categoria 50 cilindradas e campeão da 55 cilindradas. Ele, que começou a pilotar com seis anos de idade, disse que inicia o ano com a expectativa muito alta de pegar pódio em todas as etapas. "Quero estar no lugar mais alto sim, pois esse ano, mais uma vez, vou representar Rondônia no campeonato brasileiro e Arena Cross, as disputas mais importantes do país. Quero deixar minha marca registrada lá também", enfatizou.

Pilotos das categorias de base recebem troféus (Foto: Isabela Gomes I Secom ALE/RO)

Em Rondônia, as categorias vão desde as classes de base até as principais divisões de cada modalidade, reunindo crianças, jovens, adultos e veteranos. O público compareceu em peso e transformou o fim de semana em uma verdadeira celebração do esporte sobre duas rodas, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local.

Temporada 2026 foi planejada para fortalecer ainda mais o motocross em Rondônia

O evento contou com apoio da deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos), que destinou emenda parlamentar para montagem e estrutura da pista de motocross. "Eu que sou da região, sei da importância de investir em todas as áreas,e o esporte não é diferente. Trazer o motocross para Guajará-Mirim é uma grande satisfação, promover lazer e emoção para nossa população. É recurso do povo sendo devolvido para o povo com ações e políticas públicas que beneficiem toda nossa população", afirmou a deputada.

Emoção na pista

Dentro do traçado, o que se viu foi disputa acirrada, ultrapassagens decisivas e saltos que levantaram a arquibancada com diversas manobras radicais. Para muitos pilotos, começar a temporada em Guajará-Mirim tem um significado especial.

Vitor Mota, de Buritis, atual campeão do Regional Norte em 2025, competiu pela primeira vez em Guajará-Mirim e destacou a qualidade da pista e a organização do campeonato. “É uma pista técnica e rápida ao mesmo tempo. Abrir o campeonato aqui aumenta ainda mais a responsabilidade, porque todo mundo quer começar pontuando bem e apresentar um lindo espetáculo à comunidade local", pontuou.

Atletas da categoria feminina celebraram no pódio após as provas realizadas em Guajará-Mirim

O evento também contou com participação feminina. A atleta Luiza Andreolli, de 14 anos, que encerrou a temporada passada na segunda colocação, afirmou que busca o título neste ano. "Comecei muito pequenininha, por incentivo do meu pai, mas logo tomei gosto e hoje corro por paixão por esse esporte", disse emocionada a atleta, que já é considerada uma grande promessa do motocross feminino.

A etapa atraiu visitantes de diferentes regiões, incluindo o indígena Texin Oro Nao, da Aldeia Tanajura, que percorreu cerca de 80 quilômetros para acompanhar as disputas. "Soube desse evento e tive muita curiosidade em ver e sentir de perto essa emoção", enfatizou.

Cada piloto realizou duas baterias por categoria, sendo o resultado definido pela soma das pontuações. Ao final da temporada, o atleta com maior número de pontos acumulados será declarado campeão.

Organização e calendário

O presidente da LIMERO, Adelmo de Souza Dias, enfatizou que a temporada 2026 foi planejada para fortalecer ainda mais o motocross em Rondônia, pois a divisão por região facilita a participação dos atletas. “Nosso objetivo é valorizar os pilotos, levar o esporte para diferentes municípios e garantir um campeonato organizado e competitivo do começo ao fim. Guajará-Mirim fez uma grande abertura e isso mostra que o motocross está cada vez mais forte no Norte do estado”, afirmou.

Segundo ele, a meta é ampliar parcerias e incentivar novos talentos, mantendo a regularidade das etapas e o cumprimento do calendário oficial.

Veja quem foram os campeões da etapa regional Norte:

Nacional Força Livre

1º Vitor Mota - Buritis

2º Vinícios Mota - Sena Madureira

3º Wanderson Cabral - Santo Antônio do Matupi (Km 180)

4º João Heli - Alto Paraíso

5º Thiago Camargo - Nova Dimensão

Importada MX3

1º Eder Stenzel - Porto Velho

2º Edson Dias - Candeias do Jamari

3º Arnaldo Pereira - Porto Velho

4º Luid Mota - Sena Madureira

5º Aparício Paixão - Porto Velho

Trilheiros / Prata da Casa

1º Erick Magalhães - Nova Mamoré

2º Rhaull Whagner - Nova Mamoré

3º Edmar Mama - Nova Mamoré

4º Michael José - Guajará-Mirim

5º Elisandro Soró - Guajará-Mirim

Nacional 150 / 230

1º Jefersom Rafael - Santo Antônio do Matupi (Km 180)

2º João Heli - Alto Paraíso

3º Fernando Villanueva - Riberalta

4º Edmar Mama - Nova Mamoré

5º Marcos Moraes - Porto Velho

Importada Força Livre

1º Hugo Amaral - Porto Velho

2º Vitor Mota - Buritis

3º Vinícios Mota - Sena Madureira

4º Johni Biavatti - Nova Mamoré

5º Wanderson Cabral - Santo Antônio do Matupi (Km 180)

Júnior / Feminina

1º Erick Magalhães - Nova Mamoré

2º Luís Miguel - Porto Velho

3º Sayuri Murata - Porto Velho

4º Luisa Andreoli - Porto Velho

5º Marcos César - Porto Velho

Pilotos disputaram posição diversas baterias da etapa de abertura

Após a abertura em Guajará-Mirim, o Regional Norte segue com as seguintes etapas confirmadas:

• 2ª etapa – Candeias do Jamari (data a confirmar)

• 3ª etapa – Nova Dimensão (data a confirmar)

• 4ª etapa – Nova Mamoré (data a confirmar)

• 5ª etapa – 10 de maio, em Itapuã do Oeste

• 6ª etapa – junho, em Theobroma

• 7ª etapa – junho, no Vale do Anari

• 8ª etapa – 26 de julho (local a definir)

• Grande Final – 15 de novembro, em Campo Novo de Rondônia

Campeonato estadual 2026

O campeonato estadual também promete disputas intensas ao longo do ano:

⇒19 de abril – Cacoal

⇒ Ariquemes (data a confirmar)

⇒ Alta Floresta d’Oeste (data a confirmar)

⇒ Junho – Jaru

⇒ 5 de julho – local a confirmar

⇒ Ji-Paraná (data a confirmar)

⇒ Setembro – rodada dupla em Machadinho d’Oeste e Ouro Preto do Oeste

⇒ 1º de novembro – local a confirmar

⇒ 6 de dezembro – encerramento em Porto Velho

Pilotos comemoraram no pódio após as disputas realizadas em Guajará-Mirim

Regional Sul

O Regional Sul inicia em 26 de abril, em São Domingos, e também passará por Seringueiras, Urupá, Nova Brasilândia do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Colorado do Oeste. Com a abertura em Guajará-Mirim, a temporada 2026 do motocross rondoniense tem expectativa de ampliar o número de atletas e público nas próximas etapas.

