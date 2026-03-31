Governo Federal autoriza obra de R$ 678 milhões na BR-319, rodovia que liga Porto Velho a Manaus

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 13h28

O Governo Federal autorizou, nesta terça-feira (31), o avanço das obras de pavimentação da BR-319, com investimento estimado em R$ 678 milhões no chamado “trecho do meio”, considerado o mais crítico da rodovia. A estrada é a única ligação terrestre entre Porto Velho (RO) e Manaus (AM) e enfrenta há décadas problemas de trafegabilidade.

Segundo o Ministério dos Transportes, o edital de licitação será publicado no dia 10 de abril, com recebimento de propostas a partir do dia 30. A previsão é que as obras sejam executadas ao longo de três anos, com início ainda no período de estiagem, aproveitando as condições climáticas da região amazônica.

O trecho contemplado compreende 339,4 quilômetros entre o km 250,7 e o km 590,1, no segmento entre o Igarapé Atií e o distrito de Realidade, no município de Humaitá (AM). Essa área concentra os principais desafios logísticos da BR-319, especialmente durante o inverno amazônico, quando a rodovia fica praticamente intrafegável.

Além da pavimentação, o governo também confirmou a construção da ponte sobre o rio Igapó-Açu, no km 260,7 da rodovia. Com 320 metros de extensão e investimento de R$ 44,1 milhões, a estrutura substituirá a travessia por balsa, garantindo maior segurança e fluidez ao tráfego.

A retomada das obras foi viabilizada após mudança no entendimento jurídico da Advocacia-Geral da União (AGU), que passou a classificar as intervenções como melhoramentos em uma rodovia já existente, dispensando etapas mais complexas de licenciamento ambiental e acelerando os trâmites.

A BR-319 é alvo de impasses históricos. De um lado, o governo e defensores argumentam que a recuperação da estrada é essencial para integrar o Amazonas ao restante do país. De outro, ambientalistas alertam para riscos de desmatamento e pressão sobre áreas sensíveis da Amazônia.