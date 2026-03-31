Veja como funcionará o expediente do SINTERO na Semana Santa

Por SINTERO

Publicada em 31/03/2026 às 14h30

O SINTERO informa que não haverá expediente na Sede Administrativa de Porto Velho nem nas 11 Regionais nos seguintes dias:

02 de abril de 2026 (quinta-feira) – Ponto facultativo

03 de abril de 2026 (sexta-feira) – Feriado nacional de Sexta-Feira Santa

As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, 06 de abril de 2026.

Atenção: A Sede Social de Porto Velho também não funcionará na sexta-feira (03). Já no sábado e domingo, o funcionamento será normal, garantindo o lazer dos filiados e filiadas durante o final de semana.