Recurso destinado por Jean Mendonça para sala multissensorial no CENAPE já está disponível

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 14h42

A construção de uma sala multissensorial no CENAPE, em Pimenta Bueno, poderá avançar após a liberação do recurso destinado ao projeto. O valor já foi depositado e encontra-se disponível na conta da instituição, viabilizando o início da implementação do espaço.

A iniciativa foi articulada a partir de uma demanda apresentada pela vereadora Andreia da Farmácia Kamomila. O atendimento ao pedido foi confirmado pelo deputado estadual Jean Mendonça, responsável pela destinação do recurso, em ação voltada ao fortalecimento de políticas públicas locais.

Com a estrutura, a proposta é oferecer um ambiente preparado para estimular habilidades específicas das crianças atendidas. A sala multissensorial foi concebida para auxiliar na organização sensorial, além de favorecer a concentração e ampliar a capacidade de interação dos usuários.

O espaço deverá contribuir diretamente para o processo de aprendizagem, ao proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento infantil dentro da instituição.