Casa da Criança fortalece equipe com capacitações voltadas ao cuidado e proteção de acolhidos

Por Assessoria

Publicada em 31/03/2026 às 14h44

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), segue investindo na qualificação contínua dos profissionais que atuam na Casa da Criança e do Adolescente, reforçando o compromisso com um atendimento cada vez mais humanizado, seguro e eficiente.

A unidade, que desempenha papel fundamental no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, funciona como um ambiente de proteção provisória, oferecendo acompanhamento integral e suporte para reconstrução de vínculos familiares e sociais.

Dentro desse contexto, a equipe técnica e de apoio tem participado de importantes momentos de capacitação ao longo do mês de março.

Na manhã do dia 17 de março de 2026, os profissionais participaram de um curso de Primeiros Socorros, ministrado pelos bombeiros sargento Everton e cabo Hildeberto. A formação teve como objetivo preparar a equipe para agir com rapidez e segurança em situações de emergência, garantindo a preservação da vida e o atendimento imediato às crianças e adolescentes acolhidos.

Já no dia 30 de março de 2026, a equipe participou de uma palestra com o tema Transtornos Mentais, conduzida pela neuropsicóloga Josiane Rolim. A capacitação abordou aspectos fundamentais relacionados à saúde mental, contribuindo para o aprimoramento do olhar técnico e sensível dos profissionais diante das demandas emocionais e comportamentais dos acolhidos.

As formações refletem o compromisso da gestão municipal em assegurar um serviço de acolhimento cada vez mais qualificado, considerando que o cuidado com crianças e adolescentes em situação de risco exige preparo técnico, sensibilidade e constante atualização profissional.

A diretora da unidade, Fernanda Vieira de Almeida, destacou a importância das formações contínuas para a qualidade do serviço prestado.

“Nosso trabalho exige preparo técnico, mas também sensibilidade e responsabilidade. Essas capacitações fortalecem a equipe para lidar com diferentes situações do dia a dia, garantindo mais segurança e um atendimento ainda mais humanizado às nossas crianças e adolescentes”, ressaltou.