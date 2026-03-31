Eyder Brasil leva 2ª edição do Mulheres Relevantes ao Cone Sul e reúne cerca de 50 mulheres em Vilhena

Por Débora M. Grécia

Publicada em 31/03/2026 às 14h30

A cidade de Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, recebeu a segunda edição do projeto Mulheres Relevantes, iniciativa idealizada pelo deputado estadual Eyder Brasil. O encontro reuniu cerca de 50 mulheres de diferentes áreas de atuação para um momento de troca de experiências, reconhecimento e fortalecimento do protagonismo feminino na região.

O projeto tem como objetivo destacar histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença em suas comunidades, além de criar um espaço de diálogo, conexão e valorização das lideranças femininas.

A pastora Josi Carvalho, uma das homenageadas, destacou a importância da ação. Segundo ela, o evento demonstra a grandeza de um projeto que valoriza mulheres que fazem a diferença em suas comunidades e também ressaltou que foi a primeira vez que Vilhena recebeu um evento com esse propósito, agradecendo ao deputado Eyder Brasil pelo olhar sensível em dar visibilidade a tantas histórias inspiradoras.

“Cada mulher que está aqui carrega uma trajetória de coragem, trabalho e transformação. O Mulheres Relevantes nasce justamente para reconhecer e mostrar que o protagonismo feminino tem um papel fundamental na construção de uma sociedade melhor”, afirmou o deputado.

A iniciativa tem percorrido diferentes regiões do estado, ampliando a rede de mulheres que se conectam por meio do projeto. Após as edições realizadas em Ariquemes e Vilhena, a próxima parada do Mulheres Relevantes já tem destino marcado: a cidade de Rolim de Moura.

Foto: Leonardo Cunha