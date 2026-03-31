Formação para instrutores de trânsito é realizada pelo governo nas regionais de Vilhena e Cacoal

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 31/03/2026 às 14h39

Alinhamento técnico e troca de experiências marcaram o V Encontro Pedagógico de Instrutores de Trânsito, promovido pelo governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), nos municípios de Vilhena e Cacoal. A iniciativa, realizada de 24 a 27 de março, reuniu cerca de 150 instrutores e proprietários de autoescolas para o aprimoramento da formação de condutores em Rondônia.

Com a redução da carga horária de aulas e mudanças no processo avaliativo para o processo de primeira habilitação, o encontro esclareceu dúvidas e reforçou a qualidade do ensino oferecido aos futuros condutores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação buscou preparar os profissionais diante das novas diretrizes que alteraram o processo de habilitação no Brasil, promovendo atualização pedagógica, padronização de procedimentos e mais segurança na atuação dos instrutores.

REGIONAIS ATENDIDAS

Em Vilhena, o encontro atendeu profissionais de todo o Cone Sul, incluindo os municípios de Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Chupinguaia. Já em Cacoal, a formação contemplou também a Região do Café, reunindo participantes de Pimenta Bueno, Espigão d’ Oeste, Ministro Andreazza, São Felipe d’Oeste, e Primavera de Rondônia. Até o mês de junho, a formação será realizada nas demais regiões do estado.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a descentralização das formações é uma estratégia para alcançar mais profissionais e garantir a padronização dos processos. “Levar esse tipo de capacitação para diferentes regiões do estado é fundamental para garantir que todos os instrutores estejam alinhados às normas e preparados para aplicar as mudanças no dia a dia”, ressaltou.

O coordenador de formação de condutores do Detran-RO, Carlos Nascimento, destacou que o momento foi essencial para esclarecer dúvidas e aproximar os profissionais das atualizações normativas. “As mudanças geraram muitas dúvidas e, esse encontro foi pensado justamente para orientar, alinhar procedimentos e dar mais segurança para que os instrutores desempenhem seu papel com qualidade.”

Em Vilhena, a diretora de ensino de autoescola, Seila Pimentel, evidenciou a importância da iniciativa. “O Detran-RO mais perto nos dá uma base mais firme e segurança para prepararmos melhor nossos alunos”. Já para a instrutora de trânsito em Cacoal, Eronita Lacerda, disse que “foi muito interessante, porque a formação trouxe abordagens práticas para o nosso dia a dia no trânsito.”