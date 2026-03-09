Governo de Rondônia participa de conferência nacional e reforça debate sobre fortalecimento da segurança pública e combate ao crime organizado

Por Gerlen Oliveira

O governo de Rondônia participou, entre os dias 3 e 6 de março, da II Conferência de Segurança Pública — iLab Segurança 2026, realizada em Brasília (DF). O encontro reuniu secretários estaduais de segurança pública, dirigentes das polícias civis, comandantes-gerais das polícias militares e corpos de bombeiros, além de representantes da polícia científica, autoridades federais, pesquisadores e integrantes do setor produtivo para discutir estratégias de enfrentamento ao crime organizado no Brasil.

Durante o evento, os debates se concentraram no fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) como instrumento de articulação entre União, estados e municípios, visando ampliar a cooperação institucional no combate às organizações criminosas que atuam de forma cada vez mais estruturada e integrada em todo o país.

Entre os temas abordados, destacou-se o impacto do crime organizado sobre setores produtivos da economia, como: combustíveis, bebidas, ouro e tabaco. Estudos apresentados durante a conferência apontam que organizações criminosas movimentam bilhões de reais por ano nesses mercados, utilizando cadeias produtivas formais para ocultação de recursos ilícitos e lavagem de dinheiro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação do estado em espaços nacionais de discussão é fundamental para o aprimoramento das políticas públicas de segurança. “O enfrentamento ao crime organizado exige união entre os estados e o governo federal. Rondônia tem participado ativamente desse debate nacional, pois a segurança pública precisa de integração, inteligência e investimentos permanentes para proteger a população e garantir o desenvolvimento do país”, ressaltou.

Outro ponto central do debate foi à necessidade de ampliar a integração entre os órgãos de segurança pública e fortalecer os instrumentos legais de investigação, inteligência e repressão qualificada ao crime organizado, incluindo propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional que visam modernizar o arcabouço jurídico de enfrentamento às facções criminosas.

Durante a conferência também foi apresentada manifestação institucional conjunta das entidades nacionais que representam as forças de segurança pública, alertando para a importância da preservação das competências constitucionais das polícias e da harmonização entre instituições do sistema de justiça criminal, evitando sobreposição de atribuições e garantindo maior eficiência operacional no combate à criminalidade.



A programação culminou com a divulgação da chamada Carta de Brasília, documento que propõe uma agenda institucional para o fortalecimento das políticas públicas de segurança e a criação de mecanismos permanentes de financiamento, cooperação interinstitucional e compartilhamento de informações entre órgãos de segurança e controle.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital destacou que Rondônia contribuiu com o debate técnico sobre o fortalecimento das instituições de segurança pública e a importância da cooperação federativa. “Rondônia esteve presente nesse importante fórum nacional trazendo a experiência do nosso estado no combate ao crime organizado. A integração entre as forças de segurança e o fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública são caminhos fundamentais para ampliar a capacidade de resposta do estado e garantir mais segurança para a sociedade”.

A participação de Rondônia no iLab Segurança 2026 reforça a atuação da gestão estadual na construção de soluções conjuntas para os desafios da segurança pública no país, contribuindo para a formulação de políticas integradas voltadas à prevenção e ao combate qualificado do crime organizado.