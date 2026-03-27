Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 08h00

O município de Vale do Paraíso passou a contar com novos recursos públicos que somam quase R$ 2 milhões, destinados a diferentes áreas, com foco na ampliação de serviços e apoio à produção rural. Parte desse montante já foi efetivamente liberada, com R$ 750 mil depositados na conta da Prefeitura para aplicação direta na área da saúde.

O valor será utilizado na aquisição de um micro-ônibus, com a finalidade de ampliar o acesso da população aos serviços de atendimento. A medida busca atender demandas locais relacionadas ao transporte de pacientes e à melhoria da logística de deslocamento para tratamentos e consultas.

Além dos recursos voltados à saúde, também foi anunciada a futura entrega de um trator ao município. O equipamento deverá ser destinado ao fortalecimento das atividades rurais, com apoio direto aos produtores da região.

Os investimentos foram articulados por meio de atuação parlamentar em conjunto com o vereador Vilson da Saúde, que, segundo a deputada estadual Gislaine Lebrinha, tem encaminhado demandas da população local. Ela destacou que os recursos representam resultados de trabalho conjunto e que a destinação busca atender necessidades identificadas no município.

A parlamentar afirmou ainda que as ações têm como base o compromisso com os municípios e com a população, ressaltando que os investimentos refletem demandas apresentadas e acompanhadas ao longo do mandato.