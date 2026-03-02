Forças integradas localizam comboio com caminhões carregados de madeira

Por PM/RO

Publicada em 02/03/2026 às 08h50

Porto Velho (RO) – Durante a Operação Vesúvio, equipes integradas do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), 6º Batalhão de Polícia Militar e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), intensificaram fiscalizações nas proximidades de Vista Alegre do Abunã, com foco no combate a crimes ambientais e atividades ilegais em áreas protegidas.

Durante incursão pelo Ramal, as equipes localizaram um comboio com três caminhões carregados com toras de madeira nativa, aparentemente abandonados. Ao todo, foram identificadas 39 toras de diversas essências florestais, indicando possível extração ilegal na região.

No interior da área próxima ao Parque Nacional Mapinguari, também foram constatados bloqueios com árvores derrubadas e vestígios recentes de atividade mecanizada, prática utilizada para dificultar a fiscalização e retirar equipamentos antes da chegada das equipes.

Devido às condições operacionais e à ausência de responsáveis no local, não foi possível realizar a apreensão imediata dos veículos. No entanto, foram coletadas informações dos caminhões para identificação dos proprietários e encaminhamento aos órgãos competentes. A ação reforça o compromisso das forças de segurança com o combate aos crimes ambientais e a proteção das unidades de conservação em Rondônia.