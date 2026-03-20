Fernando Máximo reforça parceria com Colorado do Oeste e anuncia novos investimentos para a saúde

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 16h39

O deputado federal Fernando Máximo (PL) destacou o envio de novos recursos para o município de Colorado do Oeste durante agenda em seu gabinete, ao lado do prefeito Edinho da Rádio e do secretário municipal de Saúde, Clayson. A iniciativa integra a atuação parlamentar voltada ao fortalecimento da rede pública de saúde no interior do estado.

Segundo o parlamentar, já foram destinados R$ 400 mil para a área da saúde, com valores que já se encontram disponíveis para aplicação pela gestão municipal. Além disso, outro repasse no mesmo valor está previsto para ser liberado nos próximos dias, ampliando a capacidade de atendimento à população.

O deputado também relembrou investimentos anteriores, como o envio de R$ 50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (PAE), reforçado agora com mais R$ 50 mil, por meio da prefeitura, garantindo continuidade aos serviços prestados pela entidade.

Durante o encontro, foi apresentada ainda uma nova demanda considerada estratégica para o município: a construção de um hospital. A proposta, segundo Fernando Máximo, conta com apoio do senador Marcos Rogério e deverá ser contemplada em futuras emendas parlamentares.

O prefeito Edinho da Rádio agradeceu os investimentos e destacou a importância da parceria institucional. “É uma satisfação estar aqui com o deputado e agradecer por esse investimento. O Colorado merece um hospital novo”, afirmou.

Fernando Máximo reforçou o compromisso com o município e ressaltou que seguirá atuando para garantir melhorias na saúde pública. “Estamos juntos para levar mais qualidade de vida à população”, concluiu.