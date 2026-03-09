Ezequiel Neiva vistoria escola que passará por reforma e ampliação no distrito de Nova Dimensão

Por Alexandre Almeida

A Escola Estadual Professora Maria Laurinda Groff, localizada no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré, deverá passar por uma reforma e ampliação em sua estrutura. A melhoria é resultado de uma indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) junto ao Governo de Rondônia, atendendo a um pedido apresentado pelos vereadores Adalto Ferreira e Toinho Barroso, além do secretário municipal de Agricultura, Abilio Baiano, e do ex-vereador Zé Carlos.

O projeto já está em fase de licitação para a contratação da empresa responsável pela execução das obras, etapa que antecede o início dos trabalhos de melhoria na unidade de ensino. “A iniciativa busca proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições de aprendizado para alunos, professores e toda a comunidade escolar”, destacou Ezequiel Neiva.

O deputado Ezequiel Neiva destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para garantir investimentos na educação. “A reforma e ampliação da escola é uma demanda importante da comunidade de Nova Dimensão. Quero agradecer ao governador, coronel Marcos Rocha, por atender nossa indicação e demonstrar sensibilidade com a educação. Agora o projeto segue em fase de licitação para que possamos iniciar essa obra tão aguardada”, afirmou o parlamentar.

Durante visita à unidade de ensino, o deputado foi recebido pela vice-diretora Graciele Tafarel, que acompanhou o parlamentar ao lado do vereador Adalto Ferreira, do secretário municipal de Agricultura, Abilio Baiano, e da professora Eliane. O encontro serviu para dialogar sobre as necessidades da escola e reforçar a importância do investimento para fortalecer a estrutura educacional do distrito.

“A presença do deputado aqui demonstra o compromisso em ouvir a comunidade escolar e buscar soluções para melhorar nosso ambiente de ensino. A reforma e ampliação da escola será um avanço importante para alunos e professores”, destacou a vice-diretora Graciele Tafarel.

Ezequiel Neiva valorizou o trabalho que tem sido empreendido junto aos seus colaboradores em Nova Mamoré. “A expectativa é que, após a conclusão do processo licitatório, as obras sejam iniciadas, garantindo melhorias estruturais que irão beneficiar diretamente estudantes e profissionais da educação no distrito de Nova Dimensão”, encerrou.