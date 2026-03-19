Ezequiel Neiva atua para ampliar atendimento educacional no distrito de Vista Alegre do Abunã

Por Alexandre Almeida

Publicada em 19/03/2026 às 11h28

O distrito de Vista Alegre do Abunã tem recebido uma atenção especial do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). O parlamentar tem trabalhado para viabilizar recurso para a construção de duas salas de aula e uma secretaria na Escola Municipal Maria Casaroto Abati, atendendo uma demanda apresentada pelo colaborador Dorvalino Pinheiro. A iniciativa busca fortalecer a estrutura educacional da unidade e ampliar a capacidade de atendimento aos alunos da região.

Escola será contemplada com investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

O investimento é considerado essencial para melhorar a qualidade do ensino, especialmente nas áreas da educação infantil e educação especial, que vêm registrando aumento na demanda no distrito. Com a ampliação da estrutura física, a escola poderá reorganizar seus espaços, garantindo melhores condições tanto para estudantes quanto para profissionais da educação.





Diretor Josemir Gomes valorizou o compromisso do parlamentar (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

De acordo com o diretor Josemir Gomes, o compromisso firmado pelo parlamentar representa um avanço significativo para a educação no distrito. “O deputado Ezequiel Neiva se comprometeu com uma emenda parlamentar e essa emenda vai atender duas salas para a educação infantil. Atendendo essa demanda, a gente vai estar liberando outras salas para a educação especial e também a construção de uma sala administrativa para a secretaria escolar, o que vai contribuir para o atendimento de uma grande demanda da educação infantil e especial que a gente tem no distrito ultimamente. Isso vai nos ajudar a abraçar uma grande parte dessa clientela”, destacou.

Ainda segundo o diretor, o impacto positivo será direto na qualidade do atendimento educacional. “A gente vai poder atender essas crianças com mais eficácia, dando mais condições nesse atendimento e podendo investir e trabalhar mais no ensino aprendizagem dessas crianças, pois ali vamos ter um ambiente mais propício, com melhor qualidade. Essa ação vai contribuir com o atendimento dessas crianças com necessidades especiais”, frisou. Ele também agradeceu o apoio recebido: “Agradecer pelo apoio e que sempre se envolva, abrace as causas pela educação que a gente vai estar contribuindo para uma educação melhor”.

O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou a importância da parceria institucional para a realização de investimentos como este. “Esse avanço só é possível graças ao trabalho conjunto com o governador, coronel Marcos Rocha (PSD), que tem sido um grande parceiro no fortalecimento da educação em nosso estado. Quando unimos esforços, conseguimos levar melhorias concretas para quem mais precisa”, afirmou.

O parlamentar também reforçou seu compromisso com o setor educacional. “Investir na educação é investir no futuro das nossas crianças. Nosso objetivo está em garantir estruturas adequadas, melhores condições de aprendizado e mais dignidade para alunos e professores. Seguiremos trabalhando para atender as necessidades de cada comunidade”, destacou Ezequiel Neiva.

Fotos: Luís Castilhos