Eyder Brasil reúne mais de 1300 pessoas em encontro de prestação de contas do mandato em Porto Velho

Por Débora M. Grécia

Publicada em 21/03/2026 às 10h22

O deputado estadual Eyder Brasil reuniu mais de 1300 pessoas em um encontro de prestação de contas do mandato realizado em Porto Velho. O evento apresentou resultados das ações desenvolvidas projetos e iniciativas voltadas para áreas como segurança pública, esporte, educação e cidadania.

O encontro contou com a presença do governador Coronel Marcos Rocha, que destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo parlamentar e ressaltou a parceria entre o Governo do Estado e o mandato de Eyder Brasil em iniciativas voltadas para o desenvolvimento de Rondônia.

Durante a reunião, o parlamentar destacou programas como Cidadania no Bairro que já atendeu mais de 5000 famílias da capital com serviços sociais, apoio a eventos esportivos, políticas públicas de segurança e iniciativas educacionais.

"Nosso mandato busca estar perto das pessoas, ouvindo demandas e transformando essas necessidades em ações concretas. Esse encontro mostra que quando há união e trabalho sério, conseguimos avançar em várias áreas importantes para a população”, afirmou.

Foto: Leonardo Cunha