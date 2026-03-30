Eyder Brasil garante mais de R$ 600 mil para obras de ampliação no 5º Batalhão da PM do Belmont

Por Débora M. Grécia

Publicada em 30/03/2026 às 09h45

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) firmou compromisso para destinar mais de R$ 600 mil em investimentos para obras de ampliação no 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, localizado no bairro Belmont, em Porto Velho. Os recursos, via emenda parlamentar, serão aplicados para construção de um novo pavilhão na unidade, além da implantação de um campo de futebol sintético, piscina e ampliação da academia.

Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, localizado no bairro Belmont, em Porto Velho (Foto: PMRO)

De acordo com o palarmanetar, as melhorias têm como objetivo fortalecer a estrutura do batalhão e oferecer melhores condições para o treinamento, preparação física e bem-estar dos policiais militares.

“Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, reafirmo meu compromisso com toda a categoria. Não é de pão e circo que vivem os militares da Polícia Militar. Porque o pão e o circo, quando acabar o mandato, acabam também. Essas obras ficam para o resto da vida. E não é de hoje que invisto no 5º Batalhão, e mais uma vez, nosso trabalho ficará marcado para as futuras gerações”, destacou Eyder Brasil.

Os benefícios devem contribuir diretamente para a rotina de treinamento e preparação da tropa, além de fortalecer a estrutura de uma das importantes unidades da Polícia Militar na capital.

Foto: PMRO