“Estou respeitando meu corpo”: Camila Queiroz relata rotina pós-parto e adaptação à maternidade

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 10h43

Desde que se tornou mãe, em dezembro, Camila Queiroz passou a reorganizar completamente sua rotina. Aos 32 anos, a atriz tem dividido o dia a dia entre os cuidados com a filha Clara e a retomada gradual de compromissos profissionais, sempre respeitando o tempo do próprio corpo.

Ao comentar a rápida recuperação física após o parto, ela atribuiu o resultado a fatores como genética e hábitos mantidos ao longo da vida. "Acho que tem um fator genético que ajuda muito, mas eu sempre fiz exercício físico, inclusive até o dia de parir", afirmou. A atriz também destacou o papel da amamentação e da alimentação nesse processo. "Estou respeitando meu corpo, amamentando… dizem que ajuda, né? E tentando comer bem, mas dá uma fome que você quer comer tudo", disse.

A nova fase trouxe mudanças até nas atividades mais simples. Camila relembrou o impacto ao retomar cuidados pessoais depois do nascimento da filha. "A primeira vez que me maquiei depois de ser mãe, tomei um susto: ‘Quem é essa pessoa?’", contou, em tom bem-humorado.

Mesmo com a rotina voltada para a maternidade, a atriz já começou a sair de casa para compromissos pontuais, o que ainda exige adaptação emocional. "Dei banho, dei de mamar, botei para dormir e saí", relatou. Ela também destacou a importância da rede de apoio familiar e fez questão de reconhecer os desafios enfrentados por outras mães. "Toda a minha admiração às mães solo… é um trabalho muito árduo e pouco valorizado", afirmou.

Ao lado de Klebber Toledo, Camila descreve uma parceria intensa nos cuidados com a filha. "Ele é o pai mais incrível do mundo, faz tudo. Só não amamenta porque o peito está aqui", brincou. Segundo ela, o casal divide inclusive as madrugadas desde o nascimento da bebê. Sobre Clara, a atriz resumiu com bom humor: "Ela é a cara do Klebber".