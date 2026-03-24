Especialista alerta para cuidados com energia elétrica dentro de casa e reforça prevenção de acidentes

Por ENERGISA

Publicada em 24/03/2026 às 08h34

Com a rotina cada vez mais conectada e o uso intenso de aparelhos elétricos, cresce também a necessidade de atenção à segurança dentro de casa, especialmente na Região Norte, que acende um sinal de alerta após registrar aumento nos acidentes elétricos. Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) mostram que, no primeiro semestre de 2025, a região foi a única do país a apresentar crescimento nas ocorrências, passando de 64 acidentes e 52 mortes em 2024 para 77 acidentes e 58 mortes.

Situações aparentemente simples, como fios expostos, extensões sobrecarregadas e tomadas danificadas, podem representar riscos sérios. O contato com essas estruturas pode provocar choques elétricos, queimaduras e até acidentes mais graves, principalmente em ambientes com umidade ou sem manutenção adequada.

O alerta segue a mesma linha de especialistas do setor elétrico, que reforçam que grande parte dos acidentes acontece dentro das residências e poderia ser evitada com cuidados básicos no dia a dia.

Cuidados simples ajudam a evitar acidentes dentro de casa

Para reduzir os riscos, algumas orientações são essenciais:

Não utilizar fios desencapados ou danificados

Evitar sobrecarga em tomadas e extensões

Manter instalações organizadas, sem improvisos

Desligar o disjuntor antes de qualquer manutenção

Realizar revisões periódicas com profissionais qualificados

A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, reforça que a prevenção começa com atitudes simples. “A maioria dos acidentes com energia elétrica acontece dentro de casa e poderia ser evitada. O principal cuidado é não improvisar: instalações seguras e revisadas fazem toda a diferença para proteger a família”, destaca.

Além dos cuidados internos, a orientação é redobrar a atenção em áreas externas da residência, como quintais e garagens, onde equipamentos elétricos também podem oferecer riscos se não estiverem em boas condições.

No fim das contas, a lógica é direta: energia elétrica facilita a vida, mas exige respeito. E, quando o assunto é segurança, prevenir continua sendo o melhor caminho.

Em caso de emergência com a rede elétrica, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 647 0120).