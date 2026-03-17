Empresário Fernando Vilas lança pré-candidatura a deputado federal durante evento do PL em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/03/2026 às 10h00

O empresário e pecuarista Fernando Vilas, de Ariquemes, anunciou sua pré-candidatura a deputado federal durante um grande evento do Partido Liberal (PL) realizado em Rondônia, que reuniu importantes lideranças políticas da direita no estado.

O encontro marcou o início da mobilização política do partido para as eleições de 2026 e contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, que é apontado como possível nome do partido para a Presidência da República.

Durante o evento, também foi lançado o nome do senador Marcos Rogério como pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo PL.

Para o Senado Federal, o partido apresentou dois nomes que devem disputar as vagas por Rondônia: o deputado federal Fernando Máximo, que se filiou ao PL para concorrer ao Senado, e Bruno Scheid, nome apoiado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para a disputa.

A estratégia do partido é disputar com força as duas vagas ao Senado nas próximas eleições.

Foi nesse cenário de mobilização política que Fernando Vilas confirmou sua pré-candidatura a deputado federal, colocando seu nome à disposição da população rondoniense.

Durante sua fala, Vilas destacou que a decisão de entrar na política veio após percorrer diversas cidades do estado e ouvir de perto as demandas da população.

“Eu resolvi sair do sofá, parar de reclamar e cair na estrada para lutar pelo nosso Brasil. Essa caminhada é pelo futuro das nossas famílias e pelos nossos filhos. Estou colocando meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal para representar Rondônia em Brasília.”

Natural de Ariquemes, Fernando Vilas é empresário, pecuarista e gerador de empregos, com forte atuação no setor produtivo. Segundo ele, o objetivo é levar para o Congresso Nacional pautas ligadas ao desenvolvimento econômico, fortalecimento do agronegócio, geração de empregos e defesa das liberdades individuais.

Levantamentos e movimentações políticas recentes também indicam crescimento do nome de Vilas na região. Ele tem despontado nas pesquisas, aparecendo à frente inclusive de candidatos com mandato na região do Vale do Jamari, o que tem chamado a atenção de lideranças políticas e eleitores.

O evento também contou com diversas filiações de novos pré-candidatos a deputado federal e deputado estadual, reforçando a organização do partido para a disputa eleitoral no estado.