Em Vilhena, Progressistas recebem novas lideranças e se fortalece para as eleições deste ano

Por Assessoria

Publicada em 28/03/2026 às 08h40

O Partido Progressistas realizou na noite desta sexta-feira (27), um grande evento em Vilhena, com a filiação de novas lideranças, fortalecendo os quadros da sigla para as eleições deste ano. O ato político reuniu produtores rurais, empresários e lideranças e foi conduzido pela presidente regional do Progressistas e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, com a presença da senadora e ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (Progressistas/MS).

“Um evento grandioso, que mostra a força do Progressistas. Nosso partido está se fortalecendo cada vez mais e se preparando para as eleições deste ano. Agradecer à vinda da senadora Tereza Cristina e de todos que prestigiaram esse ato político”, disse Silvia Cristina. O Progressistas junto com o União Brasil, formam a federação União Progressista para as eleições deste ano.

No encontro, o produtor rural Marcelo Lucas e o ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado estadual, Jesualdo Pires, assinaram a ficha de filiação ao Progressistas. Marcelo Lucas foi anunciado como pré-candidato a suplente da pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado. Já Jesualdo, foi oficializado como pré-candidato a deputado federal.

“Uma missão muito importante e difícil. Estou somando fileiras com a Sílvia Cristina, que tem um trabalho extraordinário, reconhecido pela população de Rondônia”, disse Marcelo, que é produtor rural e empresário no Cone Sul, além de liderança no setor produtivo.

Prestigiaram o evento o pré-candidato a governador da federação, Hildon Chaves, o pré-candidato a vice-governador, Cirone Deiró, o deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Ismael Crispin, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori, o pré-candidato a deputado estadual, João do Cerna, prefeitos, vereadores e lideranças do Cone Sul e de outras regiões de Rondônia.

Durante sua fala, a senadora Tereza Cristina ressaltou que “confesso que fico entusiasmada com eventos como este. Muitas vezes, mesmo experientes na política, tem momentos que a sensação é de que parece não ter jeito. Mas, tem jeito sim! Quando vemos a disposição de trabalho da Sílvia Cristina, do Marcelo Lucas e dos demais, nossa crença numa política eficiente e justa é reforçada”.

A senadora fez uma breve palestra sobre os desafios e avanços do setor produtivo, ressaltando a grande capacidade produtiva do país, citando Vilhena e o Cone Sul como exemplos de uma produção eficiente.