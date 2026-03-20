Em homenagem ao Mês da Mulher, cartório de Cacoal promove pintura coletiva com eleitores

Por Assessoria /TRE-RO

Publicada em 20/03/2026 às 09h05

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o cartório da 11ª Zona Eleitoral lançou um convite diferente para as cidadãs e cidadãos: em vez de apenas resolverem pendências com título eleitoral, elas agora podem ajudar a pintar uma obra de arte coletiva.

A iniciativa acontece no Cartório Eleitoral e funciona de forma simples: todas as pessoas que visitarem o local durante o mês de março são convidadas a deixar sua marca em uma tela que está sendo pintada a “muitas mãos”. Não é preciso ser artista para participar; o projeto busca a participação espontânea de quem passa pelo local, transformando o ambiente do cartório em um espaço de homenagem e expressão cultural.

Para quem deseja participar desta homenagem a mulheres e deixar sua marca na tela, o Cartório da 11ª Zona Eleitoral fica localizado na Rua Anísio Serrão, nº 2004, no Centro de Cacoal. A ação acontece durante todo o mês de março, atendimento ao público disponível no horário de 07h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira.

#ParaTodosVerem

Montagem com cinco fotos mostra pessoas participando de uma pintura coletiva em uma tela apoiada em um cavalete dentro do Cartório Eleitoral. Em cada imagem, um visitante diferente acrescenta cores e formas ao desenho. Ao fundo, há cartazes institucionais fixados na parede do cartório. A tela apresenta ilustrações de vasos sendo coloridas pelos participantes.