“É propósito”: Cariúcha associa celibato à estreia no SuperPop e revela rotina espiritual

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 11h22

A nova fase profissional de Cariúcha à frente do SuperPop trouxe mudanças também na vida pessoal. Durante entrevista ao Sensacional, exibido na segunda-feira (23), a apresentadora contou que adotou um período de abstinência sexual como parte de um propósito ligado ao trabalho e à espiritualidade.

Segundo ela, a decisão foi tomada antes da estreia do programa e envolve disciplina no dia a dia. "É propósito. Ainda mais agora que ganhei o programa, me firmei mais ainda. Fiz por causa do programa. Acordo de madrugada e oro. Deu certo...", afirmou, destacando que tem recorrido a práticas como banhos frios para conter a vontade. "Faço promessa, é coisa espiritual... Estou tomando banho gelado para acalmar".

Cariúcha revelou que está há quase três meses sem relações. "Estou no celibato. Vai fazer três meses, sem nada. Sem homem nenhum... Vou quebrar agora", disse à apresentadora Daniela Albuquerque. Apesar do compromisso, ela brincou sobre as tentações no período, relatando situações do cotidiano.

A apresentadora também indicou que pretende encerrar o celibato após a estreia. "Prometi que depois da estreia eu podia dar uma aliviada. Vou para o Rio de Janeiro, no fim de semana, vou ficar soltinha, soltinha", contou.

Na conversa, ela ainda comentou experiências anteriores em relacionamentos, incluindo episódios íntimos. "Já brocharam, sim", relatou, ao falar sobre situações com parceiros. Em outro momento, resumiu seu histórico amoroso: "Fui muito corna".