Diretor do Detran no Avante mobiliza bastidor da política, governador Marcos Rocha renuncia ou permanece? PL pretende eleger a maior bancada na Ale

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 14h00

Política – A semana está chegando ao fim, o mês de março também (quarta-feira, 1º de abril) e a filiação do diretor-geral do Detran –RO, Sandro Rocha, no Avante, resultaram comentários sobre o futuro político do governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD. Rocha assumiu o comando da sigla recentemente e, mais uma vez, disse publicamente, que não deixará o governo para candidatar-se ao Senado, como planejava desde a sua posse no segundo mandato em janeiro de 2023. No caso de Rocha permanecer no cargo, o planejamento político da 1ª Dama do Estado, e secretária de Ação Social, Luana Rocha, de candidatar-se a uma das oito cadeiras na Câmara Federal estaria comprometido, assim como de Sandro Rocha, que é irmão do governador. Ambos, devido ao grau de parentesco.

Renuncia? – As chances de sucesso numa pré-candidatura a deputada federal de Luana, para a maioria dos analistas políticos são reais. Já de Sandro, para a Assembleia Legislativa, não se tem tanta certeza, mas como atua no comando de um setor significativo do Governo do Estado, as possibilidades de sucesso são possíveis, ou seja, “menos difícil” que uma candidatura sem uma base de contato com a população. No caso de renúncia de Rocha do cargo de governador, seis meses antes do dia 3 de outubro, quando ocorrerão as eleições em primeiro turno, o vice, Sérgio Carvalho (UB), assumindo e com a possibilidade de concorrer à reeleição, mas há controvérsias. Em mais de uma oportunidade, Rocha disse, enfaticamente, que Sérgio não é pessoa de confiança para governar o Estado. Será que renunciará contradizendo a tudo que disse nos últimos meses? Até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), teremos muito contraditório sobre o assunto.

PL – Ainda temos até a próxima sexta-feira (3) para que deputados (federal, estadual), vereadores mudem de partidos sem perderem os mandatos. Em Rondônia, o PL tem os deputados estaduais Jean Mendonça (Pimenta Bueno) e Eyder Brasil (PVH), que está para se filiar ao Podemos ou o PSD, presididos no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes e governador Marcos Rocha, respectivamente. Na última semana o PL recebeu os deputados Ezequiel Neiva (Cerejeiras), Luizinho Goebel (Vilhena), Taíssa Sousa (Guajará-Mirim), delegado Lucas Torres (Buritis), Alan Queiroz (PVH) e Nim Barroso (Ji-Paraná). Todos são deputados considerados “bons de votos”, e isso pode ser comprovado em eleições anteriores. Luizinho, por exemplo, está no quinto mandato ocupando uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale).

PL II – São seis nomes que estarão à disposição do eleitorado nas eleições de outubro e, a meta do partido é eleger no mínimo 4 parlamentares, mas com o firme propósito de eleger (ou reeleger), cinco, porque tem outros nomes considerados pré-candidatos com chances de conseguir um mandato na Ale-RO, como o jovem de Ouro Preto do Oeste, Ninho Testoni, filho do prefeito Alex, que está no quarto mandado, sendo dois consecutivos, e agora no segundo ano do segundo, porque foi reeleito em 2024. O prefeito Testoni também passou pela Ale-RO, onde ocupou o cargo de 1º secretário e, renunciou no segundo mandato, porque foi eleito prefeito. Agora Testoni trabalha a pré-candidatura do filho Ninho, a deputado estadual com enormes chances de sucesso. A meta do PL é eleger a maior bancada no Parlamento Estadual a partir da legislatura, que terá início em 2027.

Combustíveis – Há dias os preços da gasolina, etanol e diesel, foram majorados em praticamente todos os postos revendedores de combustíveis de Rondônia sem que ocorressem elevação em nível nacional. O que intriga – e revolta – a população usuária é a prática, explicita, de cartelização, porque nos cerca de 200 postos de Porto Velho comercializam a gasolina, principalmente, a preços com diferenças de centavos. Procon, Agência Nacional de Petróleo-ANP, não fiscalizam e os abusos refletem diretamente na população, inclusive, encarecendo o custo de vida, pois o abastecimento de quase tudo, não somente em Rondônia, mas no restante do País, depende do transporte rodoviário, ou seja, do diesel, gasolina, etanol. Nas últimas semanas foram realizadas fiscalizações dos Procons de vários Estados, mas em Rondônia o órgão nada faz e os abusos ocorrem sem que as devidas providências sejam aplicadas.

Respigo

Mudança na Comunicação Social do Governo do Estado. O adjunto, Francisco Holanda Iananes de Oliveira, o Chico Holanda foi exonerado do cargo de adjunto da Secom, segundo publicação no “Diário Oficial do Estado” de quinta-feira (26) +++ No mesmo DO, foi publicada a nomeação do novo adjunto. Wilton Júnior Barros Medeiros é quem assumiu o cargo +++ Em pesquisas realizadas recentemente, no que se refere a pré-candidatos ao Senado, o pecuarista de Ji-Paraná, Bruno Scheid, do PL, está com intenções de votos acima de nomes renomados e com serviços prestados ao Estado. Tem certas coisas que nem Sigmund Freud, médico e pesquisador austríaco, criador da psicanálise explicaria +++ Os bastidores da política estão acelerados, situação que deverá ganhar corpo a partir da próxima semana. Predomina nas negociações entre políticos e dirigentes partidários a Janela Partidária, que será encerrada no dia 3, prazo final para deputados (federal, estadual), além de vereadores mudarem de partidos sem perderem o mandato +++ A Seleção Brasileira foi derrotada pela França (2x1) em jogo amistoso na quinta-feira em Boston, no Estados Unidos. A seleção francesa jogou com dez jogadores desde o início do segundo tempo, devido a expulsão de Dayot Upamecano +++ Na terça-feira (31), às 19h a seleção volta a campo para enfrentar a Croácia. São jogos amistosos preparativos para a Copa do Mundo, mas o jogo contra a França demonstrou um Brasil muito aquém do que poderia ser.

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