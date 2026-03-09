Dia Internacional da Mulher: Entre cuidado e união, mulheres celebram o 8 de Março

Por Françoíse Almeida

Publicada em 09/03/2026 às 10h54

Há dias em que a cidade acorda com outro ritmo, mais acolhedor, mais humano. Quando chega o Dia Internacional da Mulher, o coração parece bater um pouco mais forte e a memória se enche de rostos e histórias de mulheres que fazem parte da nossa vida: mães, filhas, amigas, companheiras de caminhada.

Neste domingo (8), quando o entardecer tomou conta da cidade, o Espaço Alternativo foi se enchendo de vozes, encontros e sorrisos. A luz dourada do fim de tarde marcou o início do Dia Delas, evento realizado pela Prefeitura de Porto Velho que reuniu serviços de saúde, orientações sociais, atividades de lazer, rodas de conversa e momentos de acolhimento pensados especialmente para as mulheres da capital.

Em uma das tendas de atendimento, profissionais da saúde acolhiam mulheres de todas as idades. Consultas, exames, orientações e métodos contraceptivos estavam entre os serviços oferecidos. A estudante Thalita Evelin, de 19 anos, saiu sorrindo depois de colocar o implanon. “Eu fiz minha ficha rapidinho, fiz o teste e eles já colocaram em mim. É maravilhoso. Fui atendida pela ginecologista, eles me atenderam super bem. Fui na dentista também, atendimento maravilhoso.”

Histórias como a dela se repetiram ao longo do dia. Para a secretária adjunta da Semusa, Mariana Prado, ouvir essas experiências é o que dá sentido a cada ação realizada. “A cada ação que a gente tem feito, a gente vê que essas mulheres se sentem parte. Quando a gente pensa na autonomia, na condição da mulher estar em qualquer lugar, é extremamente gratificante ouvir os relatos positivos dessas mulheres.”

UM DIA PARA RESPIRAR

Entre uma atividade e outra, também havia espaço para leveza. Música, dança e momentos de convivência transformaram o ambiente em um lugar de celebração. A funcionária pública Suely dos Santos aproveitou cada instante. “Eu tô amando, porque tem várias coisas pra gente fazer. O pessoal da dança tá muito divertido. Dia maravilhoso. Nós mulheres temos uma sobrecarga no dia a dia, então é bom um evento assim pra relaxar, conviver todo mundo junto, na paz.”

Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes, esses encontros mostram que o cuidado com a população acontece de forma integrada

Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes, esses encontros mostram que o cuidado com a população acontece de forma integrada. “Um momento como esse vai muito além do lazer. Nós estamos falando da implantação de implanon, atendimento médico e outras ações acontecendo de forma integrada. A gente acredita que até o final da gestão possamos atender da melhor forma a maior quantidade da população de Porto Velho.”

INFORMAÇÃO, ACOLHIMENTO E DIREITOS

Em outro espaço do evento, conversas importantes aconteciam. Mulheres se reuniam para falar sobre proteção, respeito e liberdade. Segundo a coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyanne, muitas vezes o primeiro passo é simplesmente ouvir. “Hoje estamos batendo um papo sobre medidas protetivas, ciclos de violência e também fazendo acolhimento. Muitas vezes a mulher precisa de uma palavra de incentivo, de apoio, de um abraço. Estamos conversando sobre a diferença entre cantada e assédio, para que elas possam se sentir seguras com suas decisões, com seu corpo. Tudo aquilo que constrange a mulher é violência.”

Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o dia também é um convite à reflexão coletiva. “É um dia importante de comemoração e celebração, mas também um dia que nos alerta para tudo que ainda precisa ser feito. A violência contra a mulher é uma realidade e o poder público tem trabalhado na conscientização e na criação de meios para que as mulheres exerçam cada vez mais seus direitos.”

INCLUSÃO QUE ACOLHE

Entre os serviços mais procurados estavam também as orientações sobre programas sociais. De acordo com a secretária adjunta da pasta, Tércia Marília,o espaço também foi pensado para acolher diferentes realidades. “A Semias está aqui hoje para trazer informações sobre o CadÚnico, a carteira da mulher idosa, a carteira da mulher autista e o ID Jovem para as mulheres jovens. Também criamos um espaço inclusivo para as mamães atípicas, com uma equipe preparada e um lugar de regulação sensorial para crianças neurodivergentes.”

Entre as mães presentes estava Nataly Pereira, que acompanhava a filha autista. Para ela, o momento teve um significado especial. “Eu achei muito interessante, porque nas outras gestões nunca teve isso. Agora estão tendo muitas coisas, principalmente esses espaços exclusivos para crianças autistas. Minha filha tem autismo grau II e está sendo muito bom ver essas oportunidades. E, como mulher, eu me sinto feliz pela valorização.”

UM DIA QUE FICA

Ao longo do evento, histórias foram sendo construídas em pequenos gestos: uma consulta realizada, uma orientação recebida, um momento de dança, uma conversa que acolhe.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa nasce justamente desse olhar para a cidadania. “É uma ação cívica e cidadania de reflexão, principalmente a respeito do que nós devemos alcançar: os direitos plenos e as garantias fundamentais das mulheres que devem ser preservadas.”

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa nasce justamente desse olhar para a cidadania

Segundo ele, o município também vem buscando novas ferramentas para ampliar a proteção e o acesso aos direitos. “Nós temos avançado inclusive em tecnologia, como é o caso da nossa IA Vitória, para integrar o botão do pânico ao CIOP, já vinculada às atividades do município. São ações para promover o debate, aprofundar esse tema, trabalhar também o caráter pedagógico, inclusive na rede de ensino, e punir os infratores para que o crime seja severamente punido.”

No Dia Delas, Porto Velho viveu mais do que uma programação especial. Entre consultas médicas, orientações sobre direitos, música, dança e encontros cheios de significado, quem passou pelo local entendeu que hoje foi um dia para cuidar, ouvir e lembrar que cada passo dado em direção à dignidade e ao respeito transforma não apenas a vida de uma mulher, mas o caminho de toda a cidade.