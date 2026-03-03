DER realiza manutenção paliativa na RO-391 após solicitação do deputado Luizinho Goebel e da Prefeitura de Chupinguaia

Por Wilmer G. Borges

Publicada em 03/03/2026 às 08h10

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) executou serviços de manutenção paliativa na RO-391, no trecho que liga a BR-363 ao município de Chupinguaia. A intervenção ocorreu após solicitação do deputado estadual Luizinho Goebel e do prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo (PP), encaminhada ao diretor-geral do DER-RO, coronel Éder Fernandes.

A RO-391 é uma importante via de ligação regional e é utilizada diariamente por moradores da zona urbana e distritos, produtores rurais, transporte escolar e caminhões responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e pecuária do município.

De acordo com o DER-RO, os trabalhos consistem em manutenção superficial e operação tapa-buracos ao longo do trecho mais comprometido da rodovia. O desgaste do pavimento e a presença de buracos vinham impactando a trafegabilidade e aumentando os riscos para motoristas que utilizam a estrada.

Os serviços estão sendo realizados pela equipe da 9ª Residência Regional da Usina de Asfalto do DER, sediada em Vilhena, como parte das ações de manutenção preventiva e corretiva executadas pelo governo de Rondônia nas rodovias estaduais.

Segundo a gerência da 9ª Residência Regional, a iniciativa busca melhorar as condições de tráfego e garantir maior segurança aos usuários da via. A RO-391 registra fluxo constante de veículos, especialmente ligados ao setor produtivo.

O prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo, informou que a recuperação do trecho atende a uma demanda apresentada ao deputado Luizinho Goebel, que intermediou o pedido junto ao DER-RO. A rodovia é considerada estratégica para o desenvolvimento do município, principalmente pelo papel no transporte escolar e no escoamento da produção rural.

O deputado Luizinho Goebel destacou que a solicitação foi feita após relatos de moradores e produtores sobre as condições da estrada. Segundo ele, a manutenção busca reduzir riscos de acidentes e garantir melhores condições de circulação para quem depende da via diariamente.

Com a execução dos serviços paliativos, a expectativa é assegurar maior segurança viária e manter o fluxo regular de veículos na RO-391, importante corredor estadual para a região de Chupinguaia.