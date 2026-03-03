Prefeitura de Vilhena esclarece sobre novo formato dos carnês do IPTU 2026

Por Assessoria

Publicada em 03/03/2026 às 08h42

Desde o início de fevereiro, a Prefeitura de Vilhena realiza a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. Este ano, o formato simplificado dos documentos (emitidos sem capas) chamou a atenção dos contribuintes e gerou questionamentos sobre a autenticidade das guias.

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) esclareceu que a mudança é estratégica. Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio-Ambiente (Semma), o órgão optou pela remoção das capas para promover a sustentabilidade e reduzir custos aos cofres públicos. Para garantir a segurança da entrega, a prefeitura informou que a distribuição é feita exclusivamente por servidores da própria Semfaz e do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE).

Os contribuintes que optarem pela cota única têm até o dia 15 de abril para efetuar o pagamento com 15% de desconto para o Imposto Predial Urbano (imóveis com edificações); e 10% de desconto para o Imposto Territorial Urbano (lotes vagos).

Para quem preferir o parcelamento, o valor total pode ser dividido em oito vezes, sem a aplicação de descontos. A primeira parcela vence em 15 de abril, e as demais seguem com vencimento mensal até o dia 15 de novembro.

A prefeitura disponibiliza canais digitais para facilitar o acesso às guias de pagamento:

· Site oficial: http://www.vilhena.ro.gov.br , na aba “Serviços”.

· WhatsApp: (69) 3919-7011.

· Presencial: Na sede da Semfaz, para atendimento direto ao público.