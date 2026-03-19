Deputado Pedro Fernandes solicita manutenção da Linha 048 que liga Castanheiras à BR-429

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 11h12

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou a Indicação solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a realização de manutenção na Linha 048, importante via que interliga o município de Castanheira à BR-429, passando por localidades como Nova Brasilândia e Alvorada do Oeste.



A estrada é considerada estratégica para a região, fundamental para o transporte de pessoas e para o escoamento da produção rural, além de contribuir diretamente para a circulação econômica e para o desenvolvimento local.



Em reunião recente com o diretor-geral do DER, coronel Éder André, o parlamentar tratou da situação da via e reforçou a necessidade de uma intervenção imediata. Durante o encontro, foi firmado o compromisso de que, nos próximos dias, as equipes do DER iniciarão os trabalhos de manutenção na estrada.



Mesmo em processo de estadualização, o deputado Pedro Fernandes tem acompanhado de perto a situação da Linha 048, atuando junto aos órgãos competentes para garantir que a demanda da população seja atendida com agilidade.



Segundo o parlamentar, a melhoria da infraestrutura viária é essencial para garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade. “Essa é uma estrada muito importante para a região. Estamos acompanhando de perto e cobrando para que os trabalhos sejam realizados o quanto antes, garantindo melhores condições para quem depende dessa via no dia a dia”, destacou.



O deputado afirmou ainda que seguirá monitorando a execução dos serviços e cobrando a continuidade das ações, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da região e a qualidade de vida da população.