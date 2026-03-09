Deputado Luizinho Goebel destina R$ 100 mil para Associação Amor de 4 Patas em Vilhena

Por ascom

Publicada em 09/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Luizinho Goebel destinou R$ 100.000,00 para a Associação Protetora de Animais Amor de 4 Patas, em Vilhena (RO), com foco na realização de castrações e na aquisição de medicamentos veterinários. A nota de empenho já foi expedida, garantindo a execução do recurso.

Parte do valor será utilizada na contratação de serviços veterinários especializados para a castração de cães resgatados pela entidade.

A ação tem como objetivo promover o controle populacional ético de animais em situação de abandono, reduzir o número de nascimentos indesejados, minimizar a propagação de zoonoses e contribuir para a melhoria da saúde e do bem-estar dos animais atendidos.

Outra parte do recurso será destinada à compra de medicamentos veterinários para o tratamento, recuperação e manutenção da saúde de cães e gatos acolhidos pela associação.

Segundo a entidade, muitos animais chegam em situação de vulnerabilidade, vítimas de maus-tratos, abandono, acidentes ou doenças. A aquisição dos medicamentos busca assegurar a continuidade dos atendimentos clínicos, reduzir o índice de mortalidade e garantir melhores condições de cuidado.

A iniciativa reforça as ações de proteção animal desenvolvidas em Vilhena.