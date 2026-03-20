Deputado Luizinho Goebel apóia curso gratuito de oratória em Vilhena promovido pela ELERO

Por Assessoria

Publicada em 20/03/2026 às 08h10

A população de Vilhena terá acesso a uma oportunidade gratuita de qualificação profissional com o curso “Oratória: Comunicação Além das Palavras”, promovido pela Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO) com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel. A capacitação será realizada entre os dias 31 de março e 2 de abril, no IFRO – Campus Vilhena.

A iniciativa busca fortalecer habilidades de comunicação, cada vez mais exigidas no mercado de trabalho e em atividades do dia a dia.

Onde e quando acontece o curso

O curso será realizado no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena, localizado na BR-174, Km 3.

Data: 31/03 a 02/04

Local: IFRO – Campus Vilhena

Certificado: Garantido ao final da formação

Conteúdo do curso de oratória

A capacitação é voltada para o desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, com foco em técnicas práticas que podem ser aplicadas em diferentes contextos.

Entre os temas abordados estão:

Técnicas de oratória e expressão em público

Comunicação verbal e linguagem corporal

Estratégias de persuasão e argumentação

Postura, clareza e segurança ao falar

O objetivo é ajudar os participantes a se comunicarem com mais confiança, seja em apresentações profissionais, entrevistas ou situações cotidianas.

Como participar

Os interessados podem participar gratuitamente e ainda receber certificado ao final do curso. Para mais informações e acesso a materiais, é possível entrar em um grupo informativo disponibilizado pela organização.

Qualificação profissional em destaque

A oferta do curso reforça a importância da qualificação profissional em Vilhena, especialmente em áreas ligadas à comunicação, considerada uma das competências mais valorizadas no mercado atual.

Com o apoio do deputado Luizinho Goebel, a iniciativa amplia o acesso da população a cursos gratuitos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.