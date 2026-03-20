Deputado Luizinho Goebel apóia curso gratuito de oratória em Vilhena promovido pela ELERO

A população de Vilhena terá acesso a uma oportunidade gratuita de qualificação profissional com o curso “Oratória: Comunicação Além das Palavras”, promovido pela Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO) com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel. A capacitação será realizada entre os dias 31 de março e 2 de abril, no IFRO – Campus Vilhena.
A iniciativa busca fortalecer habilidades de comunicação, cada vez mais exigidas no mercado de trabalho e em atividades do dia a dia.
Onde e quando acontece o curso
O curso será realizado no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena, localizado na BR-174, Km 3.
Data: 31/03 a 02/04
Local: IFRO – Campus Vilhena
Certificado: Garantido ao final da formação
Conteúdo do curso de oratória
A capacitação é voltada para o desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, com foco em técnicas práticas que podem ser aplicadas em diferentes contextos.
Entre os temas abordados estão:
Técnicas de oratória e expressão em público
Comunicação verbal e linguagem corporal
Estratégias de persuasão e argumentação
Postura, clareza e segurança ao falar
O objetivo é ajudar os participantes a se comunicarem com mais confiança, seja em apresentações profissionais, entrevistas ou situações cotidianas.
Como participar
Os interessados podem participar gratuitamente e ainda receber certificado ao final do curso. Para mais informações e acesso a materiais, é possível entrar em um grupo informativo disponibilizado pela organização.
Qualificação profissional em destaque
A oferta do curso reforça a importância da qualificação profissional em Vilhena, especialmente em áreas ligadas à comunicação, considerada uma das competências mais valorizadas no mercado atual.
Com o apoio do deputado Luizinho Goebel, a iniciativa amplia o acesso da população a cursos gratuitos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!