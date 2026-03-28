Deputado Jean Oliveira garante mais de R$ 1 milhão para reforma da Unidade Mista de Castanheiras

Por Ricardo Barros

Publicada em 28/03/2026 às 08h30

Durante agenda no município de Castanheiras no sábado (21), o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, Jean Oliveira (MDB), anunciou a destinação de mais de R$ 1 milhão para a reforma da Unidade Mista de Saúde Nicolau Aldo Quevedo.

Acompanhado do prefeito Cícero Godoi, do vice-prefeito Odair Dias, conhecido como Porongo, do vereador Gilson Dias e do chefe de gabinete Fredimar Antonelo, o parlamentar visitou a unidade de saúde e verificou a necessidade de melhorias na estrutura do prédio para garantir melhores condições de atendimento à população.

Durante a visita, Jean Oliveira destacou que o recurso será destinado ainda este ano e reforçou o compromisso com o município. “O objetivo é fortalecer a saúde pública e melhorar o atendimento à população de Castanheiras”, afirmou Jean Oliveira.

O prefeito Cícero Godoi destacou a parceria do deputado com o município e lembrou que Jean Oliveira já destinou mais de R$ 3 milhões em recursos para Castanheiras nos últimos anos. Com o novo investimento anunciado, o volume de recursos destinados pelo parlamentar ao município ultrapassa R$ 4 milhões.

O vice-prefeito Odair Dias, o Porongo, também destacou a parceria do parlamentar com o município. “O deputado Jean Oliveira é um grande parceiro de Castanheiras. Sempre tem olhado com atenção para o nosso município e ajudado principalmente na área da saúde, que é uma das maiores necessidades da população”, afirmou.

O vereador Gilson Dias afirmou que a reforma da Unidade Mista será de grande importância para melhorar a estrutura de atendimento e oferecer mais qualidade nos serviços de saúde à população.

Segundo o chefe de gabinete Fredimar Antonelo, o recurso demonstra a união das lideranças do município em busca de melhorias para Castanheiras. “Esse investimento é resultado do trabalho conjunto da administração municipal com o deputado Jean Oliveira, que sempre tem atendido as demandas do município. A reforma da Unidade Mista será muito importante para melhorar a saúde e o atendimento à nossa população”, finalizou.

A reforma da Unidade Mista de Saúde Nicolau Aldo Quevedo deverá melhorar a estrutura física da unidade e proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais e de atendimento aos moradores do município.