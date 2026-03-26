Deputado Jean Oliveira garante 50 mil mudas de café e fortalece agricultura familiar em São Miguel

Por Ricardo Barros

Publicada em 26/03/2026 às 08h00

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, Jean Oliveira (MDB), realizou, no sábado (21), a entrega de 50 mil mudas de café clonal a produtores rurais do município de São Miguel do Guaporé. As mudas foram adquiridas por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, destinada pelo parlamentar, e integram o Programa Plante Mais 2026, do Governo de Rondônia, executado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

A ação tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, ampliar a produção de café clonal e aumentar a renda dos produtores rurais, incentivando o desenvolvimento econômico do município e da região.

Durante a entrega, o deputado Jean Oliveira destacou a importância dos investimentos na agricultura familiar e ressaltou o apoio do Governo de Rondônia ao setor produtivo.

Segundo o parlamentar, o investimento contribui diretamente para o fortalecimento da produção agrícola e para a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no campo. “O governador Coronel Marcos Rocha tem investido na agricultura familiar em todo o estado. Não posso deixar de agradecer aos nossos vereadores Sargento Rimualdo e Aguinaldo Sertanejo pela parceria e pelo trabalho, assim como à nossa equipe de assessoria parlamentar aqui no município, Cido Brasil e Anderson Argentino”, frisou o deputado Jean Oliveira.

De acordo com o vereador Sargento Rimualdo, a entrega das mudas representa um importante incentivo aos produtores rurais do município, principalmente aos pequenos agricultores que dependem da produção de café para a geração de renda.

O vereador Aguinaldo Sertanejo destacou que a parceria com o deputado Jean Oliveira tem garantido importantes investimentos para São Miguel do Guaporé, especialmente na área rural, fortalecendo a agricultura familiar e contribuindo para o desenvolvimento do município.

O presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio, ressaltou a importância do Programa Plante Mais para o fortalecimento da cafeicultura em Rondônia. “O café clonal possui maior produtividade, qualidade e resistência, garantindo melhores resultados aos produtores rurais. O deputado Jean Oliveira é um parlamentar que investe no homem e na mulher do campo. São dessas políticas públicas que precisamos cada dia mais”, concluiu.

O deputado Jean Oliveira já destinou, em 2025, mais de R$ 3,8 milhões em recursos para o município de São Miguel do Guaporé e, somente em 2026, apenas no primeiro trimestre, já foram quase R$ 3 milhões em recursos para investimentos no município, contemplando diversas áreas e fortalecendo o desenvolvimento local.