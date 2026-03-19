Deputado Jean Mendonça destina R$ 90 mil para associação de idosos em Alto Alegre

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 16h16

A Associação dos Idosos de Alto Alegre dos Parecis (ASSIVIP) passou a contar com novos equipamentos adquiridos por meio de recursos públicos destinados pelo deputado estadual Jean Mendonça. O investimento, no valor de R$ 90 mil, foi aplicado para atender necessidades estruturais da entidade.

A liberação da emenda parlamentar ocorreu após demanda apresentada pelo vereador Fatal da Saúde, que atua no município. A solicitação foi encaminhada ao parlamentar com o objetivo de fortalecer o atendimento prestado pela associação.

Segundo o deputado, a iniciativa buscou garantir melhores condições de funcionamento para a ASSIVIP e ampliar a capacidade de atendimento aos idosos vinculados à instituição. Ele destacou que a destinação dos recursos integra ações voltadas a públicos considerados prioritários.

A aquisição dos equipamentos foi planejada para suprir demandas identificadas pela própria entidade, permitindo a continuidade dos serviços oferecidos à comunidade local.