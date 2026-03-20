Deputado Jean Mendonça destaca apoio à agricultura familiar em Pimenta Bueno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 16h05

O fortalecimento da agricultura familiar em Pimenta Bueno foi apontado como prioridade pelo deputado estadual Jean Mendonça, que destacou a continuidade de iniciativas voltadas ao setor.

Segundo ele, o trabalho desenvolvido busca assegurar condições para que pequenos produtores tenham acesso a ferramentas e recursos necessários para ampliar a produção.

De acordo com o parlamentar, a atuação tem como foco não apenas a melhoria das atividades rurais, mas também a garantia de sustento para diversas famílias que dependem diretamente da agricultura. Ele afirmou que o apoio ao segmento contribui para o desenvolvimento econômico local e para a manutenção da atividade no campo.

Jean Mendonça também ressaltou que as ações devem ter continuidade, com o objetivo de fortalecer a agricultura no município e promover avanços na produção rural.