Deputado Jean Mendonça defende valorização dos servidores do DER

Por Carlos Henrique

Publicada em 26/03/2026 às 11h10

O deputado Jean Mendonça (PL) se posicionou em apoio às reivindicações do Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rondônia (SINDER) por um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Em um cenário onde os funcionários não recebem reajustes há mais de uma década, o parlamentar enfatizou a importância de um reconhecimento justo por parte do governo.

Jean Mendonça destacou que a equipe do governo deve atentar às demandas dos servidores, que desempenham papel importante na manutenção e desenvolvimento das estradas estaduais. “Rondônia é um estado com grande potencial agrícola, altamente dependente de uma malha viária eficiente para o escoamento da safra e a comercialização da nossa pecuária de corte e leite. Estradas de qualidade são essenciais para o fortalecimento do setor produtivo”, afirmou.

Para o deputado, a abertura de diálogo por meio da Mesa Estadual de Negociação Permanente (MENP) demonstra um reconhecimento do papel fundamental dos servidores do DER na infraestrutura do estado. “Quem trabalha de sol a sol no trecho merece ser ouvido na formulação de uma política salarial justa, evidenciando o apreço do governo por esses servidores”, concluiu Mendonça.