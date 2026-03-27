Deputado Fernando Máximo destina recursos para saúde e infraestrutura de Parecis e assume compromisso com novos investimentos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 10h44

O deputado federal Fernando Máximo (PL) anunciou o envio de novos recursos para o município de Parecis, com foco no fortalecimento da saúde pública e na melhoria da infraestrutura rural. A declaração foi feita durante reunião em seu gabinete, com a presença de lideranças locais e representantes do município.

Segundo o parlamentar, já foram destinados valores por meio de emendas parlamentares, incluindo R$ 200 mil para a saúde e R$ 50 mil para a APAE. Ele também relembrou aportes anteriores, que somam R$ 100 mil para a saúde e mais R$ 50 mil para a entidade, reforçando o compromisso contínuo com o município.

Além dos recursos já encaminhados, Fernando Máximo afirmou que trabalha para viabilizar novos investimentos, incluindo a destinação de uma motoniveladora (patrol), equipamento considerado essencial para a manutenção das estradas vicinais. A demanda foi apresentada por representantes locais, que destacaram a extensão da malha rural e a necessidade de melhorias para garantir mobilidade e escoamento da produção.

Durante o encontro, o deputado ressaltou a importância da articulação entre lideranças municipais e o Congresso Nacional para garantir recursos. “O pessoal vem aqui buscar recurso. Estão certíssimos, tem que vir. E eu fico muito feliz de poder andar com eles, ir nos ministérios, buscar recurso e colocar no município”, afirmou.

As autoridades presentes agradeceram o apoio e destacaram que os investimentos devem contribuir diretamente para a qualidade de vida da população, especialmente nas áreas de saúde e infraestrutura rural. O parlamentar também assumiu o compromisso de incluir novas emendas a partir do próximo ciclo orçamentário, com previsão de execução a partir de 2027.