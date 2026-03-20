Deputado Federal Thiago Flores propõe emendas para baratear passagens aéreas no Brasil

Por Assessoria

Publicada em 20/03/2026 às 08h10

BRASÍLIA, DF – O Deputado Federal Thiago Flores (Republicanos/RO) protocolou duas emendas estratégicas à Medida Provisória 1340/2026, com o objetivo de evitar uma explosão nos preços das passagens aéreas e o cancelamento de rotas regionais. As propostas expandem o programa de subsídios do Governo Federal — originalmente focado apenas no óleo diesel — para incluir o Querosene de Aviação (QAV) e reduzir tributos sobre o leasing de aeronaves.

A Emenda nº 56, proposta pelo parlamentar, propõe um subsídio de R$ 0,32 por litro de combustível para voos em cidades com menos de 1 milhão de habitantes, protegendo aeroportos do interior contra a alta do petróleo causada pela crise no Oriente Médio. Já a Emenda nº 53 foca na redução gradual do Imposto de Renda sobre o aluguel de aviões, visando zerar a alíquota até 2029 e aumentar a oferta de voos.

Para o Deputado Thiago Flores, a medida é vital para estados como Rondônia. "Não podemos permitir que o cidadão do interior fique isolado ou pague fortunas em uma passagem por causa de conflitos internacionais.

Minha prioridade é garantir que os nossos transportes, sejam eles terrestres ou aéreos, não entrem em colapso, aumentem os preços e o trabalhador brasileiro sinta mais uma vez o prejuízo no seu bolso", afirmou o parlamentar.