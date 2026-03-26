Deputado Estadual Cirone Deiró amplia apoio para pessoas com deficiência

Por Eli Batista

Publicada em 26/03/2026 às 10h47

O trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró, em favor das pessoas com deficiência, tem chegado a vários municípios do Estado. Além de criar leis, realizar audiências públicas e outros eventos, ele assegurou recursos que resultaram em melhorias concretas no atendimento prestado pelas entidades do setor.

Com o objetivo de apoiar famílias que enfrentam dificuldades, na área da educação, o deputado solicitou uma auditoria, que resultou na criação de um plano de ação, pelo Tribunal de Contas do Estado, com a participação de diversas outras entidades, mães atípicas e outros familiares de pessoas com deficiência, além de especialistas na área. Com base no trabalho realizado, o Governo do Estado adotou medidas para aprimorar a educação inclusiva. “As obras são necessárias, mas não podemos deixar de cuidar das pessoas”, afirma Cirone.

O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) conta com o apoio do deputado, tanto com a manutenção do atendimento, quanto com a ampliação dos serviços oferecidos. Recentemente, a entidade foi contemplada com a aquisição de equipamentos e com novas salas de aula.

O deputado também viabilizou recursos para a aquisição de equipamentos tecnológicos, como mesas interativas, notebooks e tablets, para o Centro de Autismo de Cacoal. A instituição foi criada há três anos e atende 320 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Cirone é um dos principais parceiros do Centro de Reabilitação em Equoterapia do município de Cerejeiras, projeto desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Dos R$ 800 mil já liberados para a execução da obra, R$ 500 mil foram assegurados pelo parlamentar.

A Escola Caminho de Luz, mantida pela APAE do município de Espigão do Oeste, também conta com o apoio de Cirone. O parlamentar destinou R$ 1.424.618,45 para a construção de novas salas de aula, reforma e outras melhorias na estrutura física da entidade.

O município de Alvorada do Oeste também conta com o apoio de Cirone, na construção de um centro para atendimento educacional da APAE, que vai oferecer sala de apoio psicopedagógico, recursos multifuncionais, além de outros espaços especializados no atendimento às pessoas com deficiência. O deputado viabilizou R$790.648,16 para a execução da obra.

Machadinho do Oeste oferece, desde 2025, um centro multidisciplinar para atender crianças com transtornos de aprendizagem. A instituição, denominada de Centro Acolher Professor Adalto Alexandre do Amaral Pereira, atende cerca de 160 alunos. Os recursos para a reforma do prédio, R$ 700 mil, também foram assegurados pelo deputado.

A APAE de Rolim de Moura também recebeu apoio do deputado. A entidade foi contemplada com um ônibus, para fazer o transporte de alunos.