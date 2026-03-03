Deputado Edevaldo Neves destina quase R$ 3 milhões para Vilhena e reforça apoio à zona rural

Por Assessoria

Nos anos de 2025 e 2026, o mandato do deputado estadual Edevaldo Neves já garantiu aproximadamente R$ 3 milhões em investimentos para o município de Vilhena, com recursos destinados à saúde e ao fortalecimento de associações de produtores rurais.

A mais recente ação contemplou a Associação de Produtores Rurais Águas Claras, ampliando a estrutura de trabalho no campo e contribuindo diretamente para o aumento da produtividade e da geração de renda na zona rural. O investimento busca oferecer melhores condições para homens e mulheres que vivem da produção agrícola, promovendo desenvolvimento sustentável e fortalecendo a economia local.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa atende a demandas apresentadas pelo vereador Silvano Pessoa e pelo vereador Anderson Motorista, que vêm acompanhando de perto as necessidades do município e articulando junto ao mandato estadual para garantir recursos que atendam às prioridades da população.

O deputado destacou que os investimentos na produção rural impactam diretamente na qualidade de vida das famílias, estimulando a economia, ampliando oportunidades e garantindo mais estrutura para quem vive e trabalha no campo.

“Seguimos firmes, trabalhando com responsabilidade e compromisso, investindo onde realmente faz a diferença: na produção, na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida das famílias de Vilhena”, afirmou.

Com ações voltadas tanto para a saúde quanto para o setor produtivo, o mandato reforça a presença institucional no interior do Estado, consolidando parcerias e ampliando resultados para a população de Vilhena.