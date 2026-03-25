Deputado Edevaldo Neves cobra limpeza urgente nas margens da RO-387

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 12h09

O deputado estadual Edevaldo Neves voltou a chamar atenção para a situação crítica da RO-387, especialmente no trecho que liga a BR-364 ao município de Espigão do Oeste. A vegetação nas margens da rodovia tem avançado de forma preocupante, comprometendo a visibilidade dos motoristas e aumentando significativamente o risco de acidentes.

Diante do problema, o parlamentar apresentou requerimento ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a realização imediata de serviços de limpeza e roçagem ao longo da via.

Segundo Edevaldo Neves, a situação já ultrapassa o limite do aceitável. “A vegetação está encobrindo placas de sinalização e prejudicando a visão nas curvas, colocando em risco a vida de quem trafega diariamente pela rodovia”, destacou.

A RO-387 é considerada uma via estratégica para a região, sendo essencial para o deslocamento de moradores, produtores rurais e para o escoamento da produção agrícola. A precariedade na manutenção, segundo o deputado, impacta diretamente a segurança e a economia local.

O parlamentar reforçou que seguirá acompanhando de perto a situação e cobrando providências do poder público. “Nosso compromisso é garantir mais segurança e dignidade para a população que depende dessa estrada todos os dias”, afirmou.