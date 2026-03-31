Deputado Alex Redano solicita recuperação urgente de estrada em Alto Paraíso

Por Mateus Andrade

Publicada em 31/03/2026 às 08h20

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governo do estado solicitando, com urgência, a realização de serviços de levantamento e cascalhamento na linha C-105, localizada na Rodovia 458, no município de Alto Paraíso.

A ausência de manutenção adequada compromete diretamente a segurança e a mobilidade dos usuários (Foto: Assessoria Parlamentar)

A proposta, apresentada pelo presidente da Alero, também foi encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), reforçando a necessidade de melhorias imediatas na via, que atualmente se encontra em condições precárias de trafegabilidade.

Segundo o presidente da Assembleia, a situação da estrada tem causado diversos transtornos para moradores e produtores rurais da região, especialmente no período chuvoso, quando surgem atoleiros, buracos e erosões que dificultam, e em alguns casos impedem, o trânsito de veículos.

A estrada é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, além de ser fundamental para o transporte escolar e o acesso da população a serviços essenciais. A ausência de manutenção adequada compromete diretamente a segurança e a mobilidade dos usuários.

O parlametnar destacou ainda que a execução dos serviços solicitados é essencial para garantir melhores condições de tráfego, fortalecer a economia local e assegurar mais qualidade de vida aos moradores da região.